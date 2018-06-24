南港聯絡道變1車道 民怨花1.5個小時才上國道

2018-06-24 13:09 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



南港聯絡道車道縮減為1車道，造成後方嚴車堵車。 記者曾吉松／攝影 分享 facebook 國3南下的南港聯絡道，從橫科路入口由2車道縮減為1車道的新措施惹民怨，民眾說，原本5分鐘可上國道現在要花30分鐘。高公局表示，過去這個路段回堵僅200公尺，現在尖峰時段車子排隊1公里，但國3主線道車速加快，行車秩序改善，將持續觀察再研議。

民眾曾先生說，他從橫科路的前一個入口、南港經貿園區進入聯絡道再走國3，以前不堵車，現在天天堵車，向高公局投訴無效，交通單位麻木。原本南港經貿園區及橫科的車子，進入兩線的聯絡道再上國道，部分走國3、部分往國5。現在橫科路以後減為一線車道，外側改路肩，一路回堵到環東大道。

曾先生說，連假期間實施匝道儀控管制更誇張，他花了1.5個小時才上國道。有網友酸，感謝政府，讓全台都花蓮化了，縮短城鄉差距。

高公局表示，這個路段車流最大在平日的16時到19時及假日上午，兩車道匯進主線車流過大，嚴重干擾主線三車道的交通秩序。官員指出，新措施實施後，主線車速提升時速20公里以上，從40公里提高至七八十公里，與儀控的效果一樣，以往要有員警站在路口指揮非常危險。

官員說，實施剛開始回堵1.2公里至1.5公里，現在縮短，回堵1公里，平均等候時間是21分鐘到30分鐘，還需要一點時間磨合。

民眾反映就算主線車速提升，車子改塞在聯絡道，整體耗費的時間，仍大幅增加。官員說，會加強宣導往都會區的用路人改道行駛，或是避開尖峰時段上路。據統計18%的車輛是往台北市，四成到新北市。

高公局表示，新增的外側路肩開放給大客車通行，吸引民眾搭乘大客車。

民眾說，大客車都被堵在前段，路肩常常空蕩蕩。官員表示，試辦過匝道分流國3、國5效果不佳，車子還是切來切去，造成交通打結。他們有收到民眾的反映，會持續觀察，希望回堵臨界點縮短到橫科路入口，將持續觀察。