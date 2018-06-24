家長：托育補助給家長 真正看得到吃得到

2018-06-24 13:08 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 劉宛琳 ／台北報導



家長表示，補助家長端是最直接，也是真正看得到吃得到的方式。保母認為，撥給家長再付給保母，能省去行政作業的麻煩。

育有2歲女兒的陳小姐表示，政府應該要做好初步審核跟把關，直接把錢送到家長手上，除非政府可以保證買服務，可以百分之百補助到每個需要的父母身上，中籤率百分之百，否則就不要多一層契約關係在人民身上，若為了領一筆看得到但吃不到的錢增加困擾，其實只是擾民。

育嬰假即將到期的新手爸爸顏先生認為，直接補助家長費用，才能真正減輕育兒負擔，而不是還要去找哪一家托育中心，或是哪一個保母有接受政府補助，這對家長來說，根本是限縮條件，如果政府提供的服務不夠好呢？家長要換托是不是還要退費？這些衍生的問題，只會造成父母的麻煩。

新手媽媽蔡小姐說，現在排隊進入公托的中獎率，比中樂透還低，與其政府補助6000元，不如多成立公共托育中心。

李姓保母說，政府所支付的6000元需要審核家長資格，按照現行行政作業，都會耽延一個月至兩個月。如果，你是3個托育兒，你就要被耽延一個月至個月才能領到1萬8000元，對於以托育費為生計的保母，是一個很大的問題。

她表示，雖然政府訂定排富條款，對於簽定契約時保母，怎麼知道家長是否符合資格，契約是要簽1萬2000元還是1萬8000元。如果家長條件資格不符合，保母是否領不到補助款，如果家長遲遲未送件，保母若一直催促，這樣會影響家長和保母之間的互動。