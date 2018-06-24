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熬夜看球別吃鹽酥雞 專家提供救急養生方

2018-06-24 13:19中央社 台北24日電

鹽酥雞。聯合報資料照
鹽酥雞。聯合報資料照
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世足賽讓民眾狂熬夜，但熬夜又很傷身。專家提供「救急」養生撇步，若熬夜看球，最好不要吃鹽酥雞等油炸燒烤物，白天可吃深綠色蔬菜、薏仁、海鮮、蛋黃等，補充營養素。

台北市郵政醫院營養師黃淑惠接受中央社記者採訪時表示，晚上不睡覺會讓神經、內分泌系統受影響，長期會讓自律神經失衡；但若因看球賽偶一為之，人體會可自我修復，也可靠飲食、調整呼吸幫助身體增加修復能力。

黃淑惠表示，深夜看球會讓心情激亢，交感神經會高張，若球賽結束要盡早休息，可先用腹式呼吸調息，當肺活量增加，可慢慢舒緩交感神經，有助入眠。

白天的飲食可為晚上的熬夜增加能量；黃淑惠建議，若晚上要看球，白天可多攝取含豐富維生素B的食物，因熬夜很傷肝，若要保護肝功能，就要靠維生素B群、微量元素鋅、鐵、銅。

黃淑惠表示，可多吃深綠色蔬菜跟全穀類、五穀米飯、薏仁等，是維他命B群的好來源；堅果、蚌類、海鮮則有豐富的微量元素，但因堅果油脂、熱量高，建議一天不要吃超過喝湯的湯匙2湯匙；蛋黃也是鐵的豐富來源。

黃淑惠建議，看球一定要記得補水，多喝水有助帶出體內廢棄物。廢棄物若沒有靠排泄帶出體外，累積在人體比較容易感覺累。但更重要的是，球賽結束後，應盡快回歸正常生活，以免長期熬夜，對身體造成危害。

開業中醫師吳明珠則說，中醫認為熬夜很容易產生慢性疲勞症候群，與肝、脾、腎功能失調有關。肝主疏泄，肝氣不調，人就會煩躁易怒；肝主筋，肝功能不好者，運動和神經系統就會出問題，如疲乏無力等。另外，肝藏血，肝氣不順暢，人的心血管系統也可能抗議。

吳明珠建議，肝功能不好者，最好捨棄球賽別熬夜；就算是正常、健康的肝，也最好不要超過凌晨1時入睡。因熬夜會讓身體代謝變差，應避免吃油炸、燒烤物當宵夜，以免身體濕氣太重。若一定要吃東西解饞，可選擇有纖維質、維生素C高、好消化的食物，如綠色蔬菜、水果等。

要調養肝、脾、腎，吳明珠說，可依不同身體狀況選擇花草茶調理。如容易情緒緊張、常感到焦躁、口苦口乾、食慾差者，可喝白朮菊花茶；若早上很難清醒、工作容易恍神、注意力不集中，怕冷頭暈等，可喝養血黨參茶。若有容易恍惚、健忘，起床後頭暈、腰痠背痛、容易水腫等症狀，可喝杜仲芝麻茶。

吳明珠也說，百會、印堂、神門、太溪、太衝、三陰交、足三里這7個穴位是治療慢性疲勞症候群的重要穴位，可分別對每個穴位按揉3至5分鐘，每天有空時就揉按，長期堅持，身體狀況會逐步得到改善。

熬夜中醫

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