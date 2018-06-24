國3南港聯絡道變1車道後天天塞 民眾罵交通單位麻木

2018-06-24 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



南港聯絡道車道縮減為1車道，造成後方嚴車堵車。記者曾吉松／攝影 分享 facebook 國3南下的南港聯絡道從橫科路入口由2車道縮減為1車道的新措施惹民怨，民眾說，原本5分鐘可上國道現在要花30分鐘。高公局坦承過去此路段回堵僅200公尺，現在尖峰時段車子排隊1公里，但強調國3主線道車速加快，行車秩序改善，將持續觀察再研議。

民眾曾先生說，他從橫科路的前一個入口、南港經貿園區進入聯絡道再走國3，以前不堵車，現在天天堵車，向高公局投訴無效，批評交通單位「麻木」。他說，原本南港經貿園區及橫科的車流進入兩線車道再上國道，部分走國3、部分往國5。現在橫科路以後減為一線車道，外側改路肩，一路回堵到環東大道。

曾先生說，連假期間實施匝道儀控管制更誇張，他花了1.5個小時才上國道。有網友酸，「感謝政府，讓全台都花蓮化了，縮短城鄉差距。」

高公局表示，此路段車流最大在平日的16-19時及假日的上午，原本兩車道匯進主線車流過大，嚴重干擾主線三車道的交通秩序。官員指出改為一線車道後，主線車速提升時速20公里以上，從40公里提高至7、80公里，與儀控的效果一樣，且以往要有員警站在路口指揮非常危險。

官員表示，實施一始回堵1.2至1.5公里，現在縮短了回堵1公里，平均等候時間是21-30分鐘，需要多一點時間磨合。至於民眾反映就算主線車速提升，車子改塞在聯絡道，整體耗費的時間仍大幅增加。官員說，他們會加強宣導往都會區的用路人改道行駛，或是避開尖峰時段上路。據統計18%的車輛是往台北市、四成到新北市。