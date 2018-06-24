戶外野餐沒戴帽 7歲女童頭皮曬傷掉髮

2018-06-24 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



一名6歲女童日前跟家人到風景區遊玩、野餐，因怕熱沒戴帽子，玩了一下午後返家，跟家人喊頭皮好疼，晚上洗頭時更明顯掉髮，女童媽媽趕緊帶她就醫，發現頭皮曬傷，毛囊也受損出現急性熱掉髮現象。

近來氣候炎熱、艷陽高照，收治病患的高雄市育髮科主治醫師張祺璋說，高溫除了會導致頭髮毛鱗片翻起，陽光中的紫外線更會破壞頭皮毛囊，最近門診上頭皮曬傷、高溫引起熱掉髮的患者增加，其中年紀最小的只有6歲，提醒民眾戶外活動時，除了皮膚要擦防曬，也不要忘了戴帽子幫頭髮和頭皮防曬。

張祺璋表示，一名48歲男性患者就診時頭頂微禿處發紅、大量掉髮，他自述每周末都會去岸邊釣魚，因為很會流汗就沒戴帽子，但5、6月起釣魚時都覺得頭皮發燙，洗頭時更是掉髮量暴增。

另有名36歲日籍工程師假日愛打棒球，雖然有戴帽子，疑不適應台灣高溫氣候，幾個月來運動後也是出現掉髮狀況。

張祺璋說，氣候高溫出汗，頭皮不但更為乾燥，也會影響毛囊生長周期；毛囊進入休止期發生的掉髮，頭髮頂端是正常黑色，因高溫發生的急性熱掉髮，頭髮頂端則呈白色，上述幾名患者都有同樣狀況。