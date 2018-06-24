網友建議托育補助費直接發給父母 家長：要看得到吃得到

2018-06-24 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



網友建議政府推動0至2歲托育補助政策，直接將6000元補助金發給家長，家長也說這才是「看得到吃得到」。報系資料照／記者陳靖宜攝影 分享 facebook

網友建議政府推動0至2歲托育補助政策，乾脆直接將6000補助金發給家長，而非發給保母或托育中心。有家長表示，補助家長端是最直接，也是真正「看得到吃得到」的方式。有保母認為，撥給家長再付給保母，能省去行政作業的麻煩。

育有2歲女兒的陳小姐表示，政府應該要做好初步審核跟把關，直接把錢送到家長手上，除非政府可以保證「買服務」可以百分之百補助到每個需要的父母身上，中籤率百分之百，否則就不要多一層契約關係在人民身上，養小孩事情多錢又少，能省一事是一事，若為了領一筆「看得到但吃不到的錢」增加困擾，其實只是擾民。

育嬰假即將到期的新手爸爸顏先生認為，直接補助家長費用才能真正減輕育兒負擔，而不是還要去找哪一家托育中心或是哪一個保母有接受政府補助，這對家長來說根本是限縮條件，如果政府提供的服務不夠好呢？家長要換托是不是還要退費？這些衍生的問題只會造成父母的麻煩。

新手媽媽蔡小姐則說，現在排隊進入公托的中獎率比中樂透還低，與其政府補助6000元，不如多成立公共托育中心。

李姓保母也說，政府所支付的6000元需要審核家長資格、跑行政流程，按照現行行政作業，都會耽延1～2個月。如果，你是3個托育兒，你就要被耽延1~2個月才能領到18000元，對於以托育費為生計的保母是一個很大的問題。

她還說，雖然政府有訂定排富條款，對於簽定契約時保母怎麼知道家長是否符合資格，契約是要簽12000元還是18000元? 如果家長條件資格不符合，保母是否領不到補助款? 如果家長遲遲未送件保母若一直催促，這樣確實會影響家長和保母之間的互動。