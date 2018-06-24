托育6000補助直接撥父母 網友提案3天獲12K附議

2018-06-24 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



行政院日前核定衛福部推動0至2歲托育準公共化政策，由政府協助支付每月6000元給保母或托育中心。但有網友在公共政策網路平台提案，希望政府直接補助家長6000元。圖／報系資料庫 記者祁容玉／攝影 分享 facebook 行政院日前核定衛福部推動0至2歲托育準公共化政策，由政府協助支付每月6000元至1萬元不等之托育費給保母或托育中心，減輕父母托育負擔。不過，有網友在公共政策網路平台提案，希望政府希望政府「直接」補助家長6000元，簡化作業流程，此提案僅3天就有超過1萬2339人附議，累積逾1萬2344筆留言。

提案網友認為，政府應該直接補助家長托育費6000元，不需要求托育人員與家長簽定「約定契約」，簡化作業流程，只要居家服務中心透過審核機制比對勾稽，符合資格的家長由地方政府透過居服中心定期發放給家長即可。

該網友表示，中央想以6000元向托育人員購買服務，必造成地方財政受困或撥款延遲，間接影響到托育人員的生活家計。而且托育人員無法在簽托育契約時，得知家長是否符合申請資格（有排富條款等），必定造成托育人員在收費上有代墊的情形發生，事後的追討將令保親關係緊張。

網友還說，政府支付的6000元，也會衍生收退費比例計算問題，會造成托育人員和家長及事後居服中心追討費用的困擾。所以補助給家長，是對家長、托育人員最好的方式。

網友表示，政府托育準公共化政策希望能夠挽救少子化現象、減輕家長負擔確實為好的出發點，也可以看見受益人就是家長族群。但是，如果政策的不完善有損居家托育人員之權益時，恐難達成中央、地方、家長、居家托育四方共贏；當人民不信任政府、對政策反感，其產生的負面影響是難以評估衡量。