台大醫院接錯管風波 柯Ｐ：平均醫術台大還是最好

2018-06-24 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



台北市長柯文哲。 中央社 分享 facebook 台大醫院加護病房昨驚爆洗腎接錯管，疑似導致六名病患受影響、其中一名病患死亡，對此台北市長柯文哲今早表示，該事件要經過根本原因分析，需有調查報告才能下結論。

另外提到台大醫院服務態度不好的問題，柯文哲表示台大服務態度其實還是好不起來，因為如果門診沒有限制號碼 ，那每個門診醫生看診看到晚上12點也看不完。