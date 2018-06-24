一次或分次用手機1小時 一樣傷眼

Ｑ：一次或分次用手機1小時，對眼睛的傷害一樣嗎？

Ａ：就藍光對於視網膜的傷害而言，是的。

動物實驗顯示，藍光對於視網膜的傷害是累積性的，也就是使用手機1小時，無論是一次玩1小時或分次玩1小時，累積在視網膜的傷害是相同的，因此還是盡量減少使用時間為妙。

光線到達眼睛，經由角膜與水晶體的聚光作用聚焦於視網膜，刺激感光細胞以產生視覺。波長較短、具有較大能量的藍光同樣循這條路徑進到視網膜，但藍光容易刺激視網膜發生過氧化反應、產生自由基，使得視網膜細胞凋亡，提升罹患黃斑部病變的風險。

隨著3C產品的普及，不少家長以之「餵養」小孩，但3C產品經由強烈電子流激發光源，其中含有高能量的藍光，孩子長時間注視將嚴重影響視網膜健康，同時，也會因為引起睫狀肌收縮，容易造成假性近視，未來則容易產生高度近視。

預防藍光傷眼，將手機平板螢幕調成至可看得清楚的亮度、下載革除藍光的應用程式APP，學理上都有用，但治本之道，仍是減少3C產品的使用時間。

家長注意 未滿2歲別看螢幕

預防孩子近視，得及早為他們建立健康的生活型態。國健署呼籲家長得留心，別讓未滿2歲的孩子看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時；每日讓孩子在戶外活動2至3小時，每用眼30分鐘休息10分鐘，以放鬆睫狀肌。

檢查視力 每年1至2次

另外，也要每年定期檢查視力1至2次，以掌握健康狀況，若有問題也能及早因應治療。

諮詢專家／台大醫院眼科部主治醫師王一中