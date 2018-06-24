愛肝達人站╱迷思治療 反誤人

2018-06-24 13:22 聯合晚報 許金川（臺大醫院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長



安寧病房。

醫師：「你怎麼那麼厲害，可以娶三個老婆？！」

病人：「不要跟我學，我就是因為這樣才來這裡的！」

有樣學樣，尤其名人代言各種產品，一般人容易相信，也是很好的行銷方法，但在醫療上，這是很危險的。尤其目前網路媒體傳播發達，坊間充滿了各式各樣似是而非的養生保健方法。

例如，有人說肝癌不能開刀，否則蔓延得更快，許多病友及家屬常信以為真。多年前有一位朋友，他的二哥、三哥先後因肝癌往生，我好意請他來做超音波，結果發現肝臟尾端有一個三公分的小腫瘤，本來手術很簡單，可是他想：「兩個哥哥都如此，這次終於輪到我了！」加上迷信動了手術會長得更快的傳言，跑到深山去調養，希望用盡各種調理的方法可以對抗肝癌，連追蹤檢查都不願意，結果兩年後死於深山裡，令人扼腕。

也有一位朋友，他有B肝，但相信自己體能好、體力強，每天跑三千公尺，從不檢查身體，有一天晚上，他在公司關鐵門時用了力，突然肚子大痛，昏了過去，送醫急救，才發現是肝癌破裂出血，緊急檢查又手術切除，好不容易才把他的命救回來。

凡此種種，都是迷思誤人，因此凡我愛肝之士，一定要記得平日要多吸收正確的醫療知識，才能永保安康，享有彩色人生。

．肝病防治學術基金會最新81期好心肝會刊已出刊，叧本會也發行B肝治療、C肝治療及肝癌對策等小手冊，歡迎來電免費索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線:0800-000-583或上網查詢肝病相關資訊。