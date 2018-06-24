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好好吃／食物魔法師 剩食變佳餚

2018-06-24 13:20聯合晚報 彭宣雅

您有多久沒有好好清理冰箱了？一般消費者常常看了就買，買了放冰箱久了就忘了吃，放到爛掉、壞掉；或者煮了太多吃不完，最後也是倒掉；其實，剩菜剩飯，換個方式烹調，就能搖身一變，成為另一道美味大餐。專家教您怎麼當個食物的魔法師，把浪費降到最低。

糖果廚房的大廚莊雅閔近期推出省錢美味新料理《不剩食的美味魔法》一書，他在書中表示，「剩食」的原因，不僅是吃不完的食物，還有未烹煮或食用前就被拋棄的食材，像是削下的蔬菜果皮、有點醜醜的蔬果、過熟但尚未腐壞的蔬果等，只要懂得烹調的方式，都有再生的可能。

他舉例，前一餐剩下的三層肉片，如果不知該怎麼變化，這時有剩的番茄與洋蔥，其實可以做成莎莎醬來佐食，有別於傳統的蒜頭醬油吃法。莎莎醬也可以用現在盛產的西瓜、芒果、鳳梨來取代裡面的番茄，增加了醬汁的清爽甘甜，和原本單純用蒜蓉醬油很不一樣。

另外，一般煮咖哩的習慣是煮一大鍋，隔天還要再吃咖哩飯，恐怕會有點負擔。他在書中建議剩下的咖哩醬料不如當成咖哩餡料，把醬料包進厚厚的烘蛋裡，再放入起司，就能簡單完成會「牽絲」的濃郁咖哩烘蛋，不僅有滿滿蔬菜料和蛋的營養，又可輕鬆消化掉大量咖哩。其實，咖哩料與湯汁都是很好的可再利用食材，隔天想將咖哩做變化，建議先將蔬菜撈出，做咖哩風味燉菜；咖哩湯汁則能留做拌飯、拌麵、沾麵包的醬料。

榮新診所營養師李婉萍表示，夏天民眾可能食慾沒這麼好，建議烹調方式可以清爽一點，如果是隔夜的剩菜再利用，最好是同樣的溫度才混和，不要冰的和熱的加一起，這樣保存上會比較安全。

義式爆漿炸飯糰

義式爆漿炸飯糰
義式爆漿炸飯糰
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食材：

炒飯1碗、起司片3片、雞蛋2顆、中筋麵粉適量、麵包粉適量

作法：

1.將起司片疊起，切成丁狀，備用。

2.將炒飯放入碗中，先打入1顆蛋拌勻。

3.取一張保鮮膜，將炒飯攤平，中間放入起司丁，扭轉呈球狀。

4.將飯糰依序裹上中筋麵粉、全蛋蛋液、麵包粉。

5.以油溫160-180度C的中火，油炸至外皮呈金黃酥脆，撈起瀝油。

咖哩起司烘蛋

咖哩起司烘蛋
咖哩起司烘蛋
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食材：

全蛋5顆、咖哩餡1碗、起司絲適量、橄欖油適量

作法：

1.將蛋液打散後加入咖哩餡、起司絲拌勻。

2.加熱平底鍋，加入少許油，以中火熱鍋，倒入蛋液。

3.一倒入蛋液後，用筷子由外往內畫圈，以順時針的方式攪動蛋液，為讓整鍋的熟度均勻，烘好的蛋才能更膨鬆。

4.待邊緣都凝固時，蓋上鍋蓋燜至中間蛋液呈不會流動的狀態。

5.倒扣烘蛋後，再倒回鍋內，將另一面煎熟即完成。

慢燉義式蔬菜湯

慢燉義式蔬菜湯
慢燉義式蔬菜湯
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食材：

牛番茄100g、洋蔥50g、西芹30g、高麗菜50g、紅蘿蔔50g、培根3片、月桂葉1片、橄欖油適量、白酒50g、水600g、鹽適量、胡椒適量

作法：

1.加熱平底鍋，倒入適量橄欖油，放入所有切碎的蔬菜、切丁的培根炒香炒軟。

2.加入白酒，燉煮至酒精揮發為止。

3.倒入水、月桂葉續煮約30分鐘，最後以鹽、胡椒調味後關火。

食譜提供／《不剩食的美味魔法》

剩食食譜

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