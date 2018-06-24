親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

小心中國人！為一條鐵路 印度網民氣炸大罵「叛徒」

科技富豪邁克菲遭人下毒 昏迷兩天

奪命最多傳染病 潛伏結核治療別陷迷思

2018-06-24 09:57中央社 台北24日電

有潛伏結核者，身上宛如帶著不定時炸彈，應投藥預防發病。但民眾可能存迷思，如認為沒發病不用治、吃藥傷身、被歧視等，結果等結核菌發威，嚴重影響生活才後悔莫及。

一名高三生因在校園接觸到結核病人，衛生單位協助檢驗後發現他有潛伏結核，勸他接受治療。但他認為，正值青春，不想吃藥，選擇不治療。結果因大考將近，常熬夜，後來竟咳嗽不止，體重也一直減輕，竟然在指考前隔離治療，嚴重影響生涯規劃。

結核病是台灣每年新增病例數及奪命最多的法定傳染病，根據衛生福利部疾病管制署統計，106年結核病新發病例數有9759人，死亡人數有511人。

疾管署副署長羅一鈞表示，結核病的治療關鍵是在潛伏期時接受預防性治療，因為一旦發病，常常肺部已被破壞的很嚴重，病人可能會咳血，若病人本身免疫系統、肝功能比較差，吃藥治療也可能較容易爆肝。結核菌若擴散到全身，可能腦、腸子、甚至卵巢等各器官都會有結核菌，會消耗身體很多體力，病人吃不下東西，讓治療更棘手。

潛伏結核感染是指當人體感染結核菌，結核菌在正常免疫作用下有如沉睡般進入潛伏期。潛伏結核感染者不會有任何症狀也沒有傳染力，但體內的結核菌在人體免疫力下降時，會再次甦醒而發病為結核病。

根據疾管署統計，106年應接受潛伏結核治療人數共7487人，其中沒加入治療者有1521人（約2成）；沒加入的原因，以民眾拒絕（6成）佔大宗。

台大醫院內科部主治醫師樹金忠表示，民眾不接受潛伏結核感染治療，主要有幾大迷思，包含對潛伏結核治療認識不足，認為沒有生病不用吃藥、擔心吃藥影響健康、擔心吃藥會被誤以為是結核病人而受歧視，以及擔心治療花太多時間或打亂生活。

樹金忠說，潛伏結核者終其一生有5%至10%的發病機會，他常勸病人，「發病不是只有自己的事，還會傳染給別人」，先接受治療不只是為了自己，也是為了家人，許多潛伏結核者聽到會禍及家人就願意接受治療。

樹金忠也說，潛伏結核治療藥物只要每週吃一次，共吃12次就能解決，療程不長，且關懷員到府關懷是為了提醒吃藥，並非歧視。藥物的副作用也較少發生，且可透過調藥改善副作用，愈年輕者服藥副作用也會愈少。

羅一鈞表示，潛伏結核的治療只有3個月，每週僅吃一種藥，但若等到發病才治療，治療期至少要6個月以上，且每天都要服藥且副作用可能較強，以成本利益考量，在潛伏期時就先治療，絕對利大於弊。

結核病台大醫院

相關新聞

大台北東部高溫上看36度 午後留意雷陣雨

2018-06-24 09:11

中油將公告下周油價 汽油每公升擬降0.2元

2018-06-24 06:54

胃酸逆流也會損害琺瑯質

2018-06-24 02:09

重大醫療疏失…台大爆洗腎接錯管路

2018-06-24 01:18

新北363社區設綠屋頂 天然冷氣、空氣清新

2018-06-24 01:00

夏天到、電價飆 店家省電出妙招

2018-06-24 01:00

台灣懷石料理始祖 「新都里」歇業了

2018-06-24 00:16

洗腎 為何需要使用無菌水？

2018-06-23 23:37

衛福部官員：台大醫院怎會插錯管 想不透

2018-06-23 23:37

醫界：台大犯這種錯 難以置信

2018-06-23 23:37

屋內燒香有礙寶寶成長 發展遲緩風險最高增4成

2018-06-23 20:50

台灣考古淪為葉克膜式搶救？學者籲朝預防性考古進行

2018-06-23 19:26

洗腎接錯管是否釀禍 台大醫院：證據顯示無相關

2018-06-23 16:20

台大洗腎接錯管風波 專家：一般洗腎院所不會發生

2018-06-23 15:07

範圍擴大！氣象局針對12縣市發布大雨特報

2018-06-23 14:55

被雷打到多可怕？ 彭啟明：幾乎像迫擊砲一樣

2018-06-23 14:27

台大醫院傳洗腎管線接錯釀死 專家：應影響不大

2018-06-23 14:21

注意！夏天戲水要安全 防溺10招救溺5步都要學

2018-06-23 14:16

柯P昨說台大醫院以服務不好制量 今改口誇大

2018-06-23 14:11

影／台師大畢典視障心理師勉勵新鮮人

2018-06-23 14:04

咖啡三弄 冷萃、冰滴、手沖

2018-06-23 13:46

台灣仍在偏南風環境 午後留意短時強降雨

2018-06-23 13:40

唐獎生醫獎得主曼德森 研究癌症不言退

2018-06-23 13:36

唐獎生醫獎得主德魯克爾：醫生沒有放棄的選項

2018-06-23 13:36

唐獎生醫獎得主杭特 蓄美髯逾40年

2018-06-23 13:36

台鐵CT273、日C571蒸汽機車 締結姊妹滿周年

2018-06-23 13:27

台大加護病房爆洗腎接錯管 疑釀1死

2018-06-23 13:13

一起吃吧！「影」藏版料理

2018-06-23 13:06

只要1280元 給你龍蝦+羊小排

2018-06-23 13:04

鄭南榕基金會攝影展 呈現二二八遺族女性群像

2018-06-23 13:02

創意餐＋酒 High翻世足

2018-06-23 13:02

台南國際芒果節開幕 下冰雹產量少搶購要快

2018-06-23 13:01

台大洗腎接錯管 醫界：難以置信的疏失

2018-06-23 12:57

想搶小確幸 台彩端午加碼剩最後一期

2018-06-23 12:45

台大接錯洗腎管 醫界：難以置信的疏失

2018-06-23 12:37

台大加護病房爆洗腎接錯管 6人受影響疑釀一死

2018-06-23 12:32

刮刮樂現6月退貨潮 退貨額逼近30億元

2018-06-23 12:29

溺水意外九成都會游泳 不會自救救人是主因

2018-06-23 12:22

台北新北等11縣市大雨特報！ 易有短時強降雨

2018-06-23 12:21
看更多

熱門文章

台大加護病房爆洗腎接錯管 6人受影響疑釀一死

2018-06-23 12:32

台大接錯洗腎管 醫界：難以置信的疏失

2018-06-23 12:37

台北新北等11縣市大雨特報！ 易有短時強降雨

2018-06-23 12:21

研究：家中天天燒香 寶寶發展遲緩風險恐增

2018-06-23 16:07

範圍擴大！氣象局針對12縣市發布大雨特報

2018-06-23 14:55

60元台鐵排骨便當最傳統 29年前就被嫌菜色都不變

2018-06-23 10:26

刮刮樂現6月退貨潮 退貨額逼近30億元

2018-06-23 12:29

殺破狼周運勢／天秤情感弱點需正視 雙魚愛情友情要取捨

2018-06-24 00:00

才拿米其林！ 新都里公告7月停業 又是因「租約到期」

2018-06-23 23:50

台大洗腎接錯管風波 專家：一般洗腎院所不會發生

2018-06-23 15:07

洗腎接錯管是否釀禍 台大醫院：證據顯示無相關

2018-06-23 16:20

老蕭金曲獎穿搭全解析 總值5千萬根本可買豪宅

2018-06-24 01:25

台大醫院傳洗腎管線接錯釀死 專家：應影響不大

2018-06-23 14:21

台灣懷石料理始祖 「新都里」歇業了

2018-06-24 00:16

夏天到、電價飆 店家省電出妙招

2018-06-24 01:00

被雷打到多可怕？ 彭啟明：幾乎像迫擊砲一樣

2018-06-23 14:27

重大醫療疏失…台大爆洗腎接錯管路

2018-06-24 01:18

又是紅底鞋 金曲獎典禮上鏡率最高

2018-06-24 01:53

影／日本單車騎士賽前身亡 父跨海捧遺照為兒完賽

2018-06-24 09:15

今日星座運勢／射手 綠色幸運 避免被花言巧語迷惑

2018-06-24 00:00

台大加護病房爆洗腎接錯管 疑釀1死

2018-06-23 13:13

新北363社區設綠屋頂 天然冷氣、空氣清新

2018-06-24 01:00

美洲豹與蛇攻佔紅毯 阿妹徐若瑄都中招

2018-06-23 21:05

洗腎為何得用無菌水 腎臟科醫師釋疑

2018-06-23 17:26

大量傷患名單即時傳雲端 醫師跨界設計電子傷票

2018-06-23 11:46

想搶小確幸 台彩端午加碼剩最後一期

2018-06-23 12:45

柯P昨說台大醫院以服務不好制量 今改口誇大

2018-06-23 14:11

只要1280元 給你龍蝦+羊小排

2018-06-23 13:04

中油將公告下周油價 汽油每公升擬降0.2元

2018-06-24 06:54

醫界：台大犯這種錯 難以置信

2018-06-23 23:37

屋內燒香有礙寶寶成長 發展遲緩風險最高增4成

2018-06-23 20:50

台大洗腎接錯管 醫界：難以置信的疏失

2018-06-23 12:57

衛福部官員：台大醫院怎會插錯管 想不透

2018-06-23 23:37

台北老爺酒店夏日活力祭 鰻魚飯上桌

2018-06-23 12:35

洗腎 為何需要使用無菌水？

2018-06-23 23:37

台灣考古淪為葉克膜式搶救？學者籲朝預防性考古進行

2018-06-23 19:26

溺水意外九成都會游泳 不會自救救人是主因

2018-06-23 12:22

東廣島徵「台灣觀光大使」 免費去日本玩4天

2018-06-23 19:41

咖啡三弄 冷萃、冰滴、手沖

2018-06-23 13:46

台南國際芒果節開幕 下冰雹產量少搶購要快

2018-06-23 13:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top