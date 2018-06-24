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影／日本單車騎士賽前身亡 父跨海捧遺照為兒完賽

2018-06-24 09:15聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

35歲的日籍單車騎士白井寬之，去年9月來台參加「第6屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰賽」，賽前不幸在九曲洞隧道附近遭落石擊中而喪命。趁著今天舉辦第7屆的挑戰賽，白井寬之的父親帶著兒子的遺照跨海來台，與參賽選手同步起跑，替兒子完成遺願。

上屆活動由於活動前一日發生落石事故，主辦單位基於安全考量，於出發前取消活動。事故中不幸身故的日籍騎士白井寬之的父親白井良一，今天上午5時許帶著兒子的遺照，參加「第7屆瑪吉斯太魯閣國際登山挑戰」賽，從秀林國中海堤起點出發，並乘車跟著車隊起挑戰合歡山武嶺登頂，帶著兒子的照片象徵性地幫他完成這項賽事。

「我的兒子很愛這美麗寶島，他這次雖然無法和大家一同完賽，相信他會在天上幫大家加油的，Let’s go 。」白井良一說。主辦單位特別安排他致詞，並為選手鳴笛一起參加開跑儀式。

白井良一說，感謝台灣人及醫院的救治，讓他從日本來到台灣時可以在醫院見到兒子最後一面；還有當時車友用騎單車的方式送別，令白井家族十分感動，同時他也對0206震災的重災區花蓮以及參加活動的車友們加油打氣。

主辦單位台北市自行車協會理事長彭劍勇表示，太魯閣國際登山挑戰自行車活動，經台8線至終點武嶺，總里程90公里，由海拔0公尺一路爬昇至3275公尺，為全台最具挑戰之自行車路線，更入選全球十大自行車挑戰路線之一。

這屆活動共計380人參加，有來自中國、美國、香港、菲律賓、印尼、新加坡、南非、法國、德國、英國及日本等外籍選手共35人，其中以日本籍20人數最多。

主辦單位提醒參加選手注意安全，活動中下坡路段務必減速，趁機恢復體能，通過易落石路段聽從引導人員指揮，另外，活動當日武嶺午後容易下雨，若氣溫低於8度C以下，大會將於關原實施中止措施，以防範參加選手因低溫產生危害。

白井良一在現場用相機記錄每一刻。記者徐庭揚／攝影
白井良一在現場用相機記錄每一刻。記者徐庭揚／攝影
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白井良一(右二)與其他貴賓一起為選手鳴笛開跑。記者徐庭揚／攝影
白井良一(右二)與其他貴賓一起為選手鳴笛開跑。記者徐庭揚／攝影
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這屆活動共計380人參加，要挑戰從海拔0公尺一路爬昇至3275公尺。記者徐庭揚／...
這屆活動共計380人參加，要挑戰從海拔0公尺一路爬昇至3275公尺。記者徐庭揚／攝影
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白井良一致感謝當時台灣人及醫院對兒子的救治，雖然兒子無法完賽，相信他會在天上幫大...
白井良一致感謝當時台灣人及醫院對兒子的救治，雖然兒子無法完賽，相信他會在天上幫大家加油。記者徐庭揚／攝影
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這屆活動共計380人參加，外籍選手共35人 。記者徐庭揚／攝影
這屆活動共計380人參加，外籍選手共35人 。記者徐庭揚／攝影
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這屆活動共計380人參加，要挑戰從海拔0公尺一路爬昇至3275公尺。記者徐庭揚／...
這屆活動共計380人參加，要挑戰從海拔0公尺一路爬昇至3275公尺。記者徐庭揚／攝影
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白井良一帶著兒子的遺照參賽。記者徐庭揚／攝影
白井良一帶著兒子的遺照參賽。記者徐庭揚／攝影
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