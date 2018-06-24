夏天到、電價飆 店家省電出妙招

台中樂樂書屋一棵百年老榕樹貫穿一、二樓空間，上方還開設天窗，並在廁所上方裝設兩台循環扇，降低用電量。 記者余采瀅／攝影 分享 facebook

夏日高溫，店家電費飆升，台中市有餐廳業者貼聲明「恕不提供充電」，或使用插座要收費卅元。想省電費還有其他妙招，有飯店打造挑高天井，節省照明用電；還有書屋利用植栽、開天窗、裝循環扇降溫，冷氣不用運轉不停。

恕不給充電 用插座1次30元

中市一家餐飲店老闆說，開店初期常有客人進門就找插頭充電，因不限用餐時間，每期電費高達三萬多元。隔年取消免費充電服務，若要使用插座每次收取卅元捐給弱勢團體，響應節能兼做愛心，從此每月僅一、二人使用插頭， 每期電費省下一萬多元。

台中市一家餐廳業者標榜「使用者付費」，使用插座需每次收費30元。 記者余采瀅／攝影 分享 facebook

熱門商圈一中街餐飲業者說，因為客單價比較低，如果提供插頭會降低翻桌率，不划算。曾有消費者上門先點餐，後發現不提供插頭要求退餐，但餐點已開始製作，引發口角，乾脆在菜單或牆面「公告」，不提供充電服務，避免紛爭。

旅館設13米高植裁牆 天井增照明

台中綠宿行旅為節省照明用電，耗資百萬打造「冷熱交換系統」，並打造廿五公尺挑高天井，每月約省下三千度電。葉綠宿旅館則有十三公尺高植栽牆，外加天井增加照明，白天開窗維持空氣流通，也有助降低用電量。

百年老樹貫書屋 開天窗設循環扇

台中樂樂書屋內有棵老榕樹，樹高貫穿一、二樓空間，上方還開設天窗，讓陽光灑進書屋。廁所上方裝設兩台循環扇，維持空氣流通，二樓得以盡量不開冷氣，大幅降低用電量。

朝陽科技大學環境安全衛生處主任陳銘雄說，居家也有節能減碳「撇步」，例如將喝完的鋁罐，用網袋裝好放在頂樓，利用空氣層隔熱原理可讓屋內降溫二點五度。在屋頂上種植雷公根、花蔓草及過江藤等耐旱植物，也能遮住烈日直射屋頂，吸收熱源。

他也建議，一回家可先將門窗同時打開，讓空氣對流達到降溫；也可使用抽風機，或同時使用冷氣與風扇，短時間快速降低悶熱感。

電器拔插頭 居家節電有撇步

陳銘雄說，飲水機是耗電殺手，因為廿四小時都在運作，只要水溫下降就會加熱，建議夜間拔掉插頭。他強調，待機電力占整體用電的百分之七至十五，若未使用的電器應將插頭拔掉。