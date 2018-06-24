新北363社區設綠屋頂 天然冷氣、空氣清新

2018-06-24 01:00 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北報導



新北市合康百世達社區，設置綠屋頂，降溫節電效果明顯。 記者施鴻基／攝影 分享 facebook

「綠屋頂遠比想像的好」，新北汐止東方桂冠、新莊合康百世達都是綠屋頂社區，不只頂樓明顯降溫節能，感覺社區也比社區外涼爽一些；另外一項好處是PM2.5來襲時，綠屋頂也有清淨空氣功用。

新北市合康百世達社區，設置綠屋頂，降溫節電效果明顯。 記者施鴻基／攝影 分享 facebook

汐止東方桂冠社區共四九○戶、近二千人，社區顧問劉雪寬曾任主委，是建置社區綠屋頂的推手。她說，過去頂樓住戶每到夏天飽受日曬之苦，室外氣溫如果卅度，頂樓因日曬當頭，室內溫度可能飆到卅五、六度，不吹冷氣根本受不了。

自從建置綠屋頂後，頂樓不只未見高溫，室內溫度還比室外低了五、六度，夏天幾乎不必開冷氣。如果不是法令規定只能有三分之一面積建置綠屋頂，住戶可能會全部種滿植物。

劉雪寬說，綠屋頂不僅頂樓住戶受益，她曾在社區測量溫度，也比附近的新台五路和稍遠的汐止火車站低了二度。社區外住戶開如要吹冷氣，但社區內還是很清涼；此外有了綠屋頂，「連有過敏體質的我，也覺得空氣很乾淨」。

新莊合康百世達社區有二四二戶、近五百人，設置綠屋頂也發現類似效果，頂樓住戶感受最明顯。管理委員吳承璋和女兒、鄰居是綠屋頂常客，每天都要上頂樓照顧寶貝作物。他說，綠屋頂涼風習習，與平地悶熱感完全不同，他們戲稱「天然冷氣」，不用錢的。

新北市合康百世達社區，設置綠屋頂，降溫節電效果明顯。 記者施鴻基／攝影 分享 facebook

台灣夏季一年比一年熱，如何降低都市熱島效應成為重要課題。新北市府環保局技正朱益君說，新北市已有三六三個社區建構綠屋頂，透過建置花架爬藤、薄層綠化和水生植物池，有效降溫節能。住戶都表示室內氣溫明顯降低，一般至少感覺降了三到五度，有人甚至覺得降了十幾度，夏天幾乎都不必開冷氣，達到節能效果。

三六三處綠屋頂社區中，八十八處有設置生態農場的社區曾統計，一年下來可節省冷氣用電約一六二萬五千度，減碳約八五九公噸，「如果沒做，新北熱島效應問題一定會更嚴重」。