洗腎 為何需要使用無菌水？

2018-06-23 23:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北報導



洗腎過程中，需要大量無菌水用來稀釋洗腎藥水。圖非新聞當事人照片。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

用來稀釋洗腎藥水

洗腎過程中，為什麼會需使用無菌水？三軍總醫院腎臟科主治醫師朱柏齡解釋，為節省洗腎藥水存放空間，在洗腎過程中，需大量完全無菌水用來稀釋洗腎藥水，水分與藥水約為三十比一，才能成為透析液。

洗腎分成「血液透析」、「腹膜透析」兩種方式，目前台灣的患者多數選用「血液透析」。患者藉由靜脈導管將血液引到人工腎臟，由機器處理多餘的電解質和毒素後，最後把淨化後的血液再送回到患者體內。

朱柏齡說明，如果醫院使用一般濃度的洗腎藥水，每一次洗腎可能需要用掉數十桶，所以多數的醫療院所都會選擇採用濃縮洗腎藥水，節省存放空間，因此，需要大量的完全無菌的水稀釋濃縮洗腎藥水。

如果用到自來水…

朱柏齡說，若在洗腎過程中，參雜未經消毒的自來水，再直接從人工腎臟進入人體，就像用針筒把小細菌打入血液中，抵抗力強的患者或許可使用抗生素對抗因自來水導致的感染，但當患者抵抗力本來就很差，使用抗生素也沒用，無法治療感染。

在一般洗腎室旁都會有一間RO逆滲透水間，逆滲透水藉由超長的管線將無菌水方送至各洗腎患者病床旁，朱柏齡強調，為確保水質完全乾淨，醫療檢測人員會定期在RO管線的首端、尾端分別取樣、化驗，檢查水質是否一致，這是醫療檢測中很重要的環節。