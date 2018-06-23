親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

醫界：台大犯這種錯 難以置信

2018-06-23 23:37聯合報 記者李樹人陳婕翎／台北報導

台大醫院爆發洗腎管路接錯事件，六名加護病房病患受到影響，其中一人死亡。 記者杜建...
台大醫院爆發洗腎管路接錯事件，六名加護病房病患受到影響，其中一人死亡。 記者杜建重／攝影
分享

台大醫院加護病房洗腎管線錯置，疑致一人死亡，對此，台灣腎臟醫學會理事長盧國城表示，國內不曾聽聞過洗腎接錯管路疏失，一般洗腎中心管路都是固定的，民眾無須擔心。前理事長、雙和醫院副院長林裕峰則說，裝錯洗腎管路是不太可能發生的事，發生在台大，更是不太可能，令人難以置信。

這可能是台灣第一次因醫護人員裝錯血液透析管路，導致洗腎患者誤用未經過濾及處理的透析液，疑似引發致死個案的重大醫療疏失。

盧國城說，過去沒聽聞台灣發生類似事件，但歐美、香港及越南都爆發過洗腎管路接錯事件。一般洗腎院所管路是固定的，不會換來換去，比較不會發生洗腎管路接錯狀況，不過，加護病房則有緊急狀況，須接上各種管線，如移動式洗腎設備，因此，較可能發生類似疏失。

林裕峰說，台灣洗腎人口超過八萬，偶而聽過洗腎患者在透析過程中，RO水中的內毒素濃度偏高，以致身體發冷發熱，但透析結束後，稍做休息，即無大礙，從未聽聞過洗腎透析儀器錯置水源。台大加護病房死亡個案是否與醫護人員疏失有關，則需進一步審理分析，他不了解實際狀況，無從評斷。

林裕峰指出，加護病房並未配置透析護理師，如果住院病人需要洗腎，通常由洗腎室的透析護理師前來裝置管線，再由加護病房床位護理師接手，如果依照SOP行事，任何一家醫院都不可能發生管路錯置的疏忽，更何況是台灣醫界龍頭台大醫院。

林裕峰強調，洗腎患者血液透析時必須使用逆滲透水（RO水），幾乎接近百分之百的純水、無菌的水，經過積層過濾、軟水（去除鎂鈣）、活性炭、逆滲透、超過濾、紫外線等多層關卡，確保沒有細菌、內毒素，才能用於洗腎患者身上。

各大醫院洗腎中心均委託廠商定期監測水質，採檢樣本，檢驗是否含細菌、內毒素。為求安全起見，每週、每月、每季、每年均安排不同檢測項目。

正因洗腎過程暗藏感染風險，衛福部醫事司、台灣腎臟醫學會擬定嚴謹作業準則，而疾管署則制訂「醫療機構血液透析感染管制措施指引」， 除了定期抽驗水質、檢測各種菌數，醫事人員必須定期針對機器管線進行「熱消」、「化消」，透過各種消毒方式，避免滋生病菌。

洗腎台大醫院患者

相關新聞

重大醫療疏失…台大爆洗腎接錯管路

2018-06-24 01:18

衛福部官員：台大醫院怎會插錯管 想不透

2018-06-23 23:37

洗腎 為何需要使用無菌水？

2018-06-23 23:37

新北363社區設綠屋頂 天然冷氣、空氣清新

2018-06-24 01:00

夏天到 電價飆 店家省電出妙招

2018-06-24 01:00

胃酸逆流也會損害琺瑯質

2018-06-24 02:09

屋內燒香有礙寶寶成長 發展遲緩風險最高增4成

2018-06-23 20:50

台灣考古淪為葉克膜式搶救？學者籲朝預防性考古進行

2018-06-23 19:26

洗腎接錯管是否釀禍 台大醫院：證據顯示無相關

2018-06-23 16:20

台大洗腎接錯管風波 專家：一般洗腎院所不會發生

2018-06-23 15:07

範圍擴大！氣象局針對12縣市發布大雨特報

2018-06-23 14:55

被雷打到多可怕？ 彭啟明：幾乎像迫擊砲一樣

2018-06-23 14:27

台大醫院傳洗腎管線接錯釀死 專家：應影響不大

2018-06-23 14:21

注意！夏天戲水要安全 防溺10招救溺5步都要學

2018-06-23 14:16

柯P昨說台大醫院以服務不好制量 今改口誇大

2018-06-23 14:11

影／台師大畢典視障心理師勉勵新鮮人

2018-06-23 14:04

咖啡三弄 冷萃、冰滴、手沖

2018-06-23 13:46

台灣仍在偏南風環境 午後留意短時強降雨

2018-06-23 13:40

唐獎生醫獎得主曼德森 研究癌症不言退

2018-06-23 13:36

唐獎生醫獎得主德魯克爾：醫生沒有放棄的選項

2018-06-23 13:36

唐獎生醫獎得主杭特 蓄美髯逾40年

2018-06-23 13:36

台鐵CT273、日C571蒸汽機車 締結姊妹滿周年

2018-06-23 13:27

台大加護病房爆洗腎接錯管 疑釀1死

2018-06-23 13:13

一起吃吧！「影」藏版料理

2018-06-23 13:06

只要1280元 給你龍蝦+羊小排

2018-06-23 13:04

鄭南榕基金會攝影展 呈現二二八遺族女性群像

2018-06-23 13:02

創意餐＋酒 High翻世足

2018-06-23 13:02

台南國際芒果節開幕 下冰雹產量少搶購要快

2018-06-23 13:01

台大洗腎接錯管 醫界：難以置信的疏失

2018-06-23 12:57

想搶小確幸 台彩端午加碼剩最後一期

2018-06-23 12:45

台大接錯洗腎管 醫界：難以置信的疏失

2018-06-23 12:37

台大加護病房爆洗腎接錯管 6人受影響疑釀一死

2018-06-23 12:32

刮刮樂現6月退貨潮 退貨額逼近30億元

2018-06-23 12:29

溺水意外九成都會游泳 不會自救救人是主因

2018-06-23 12:22

台北新北等11縣市大雨特報！ 易有短時強降雨

2018-06-23 12:21

高齡化掀「骨鬆海嘯」 全球每3秒發生1起骨折事件

2018-06-23 12:16

大量傷患名單即時傳雲端 醫師跨界設計電子傷票

2018-06-23 11:46

60元台鐵排骨便當最傳統 29年前就被嫌菜色都不變

2018-06-23 10:26

青少年熬夜滑手機 研究：恐愈滑愈憂鬱

2018-06-23 10:10
看更多

熱門文章

台大加護病房爆洗腎接錯管 6人受影響疑釀一死

2018-06-23 12:32

網紅拍影片嫌棄台鐵便當淒涼 扔筷舉動逾千名網友怒了

2018-06-23 08:35

台大接錯洗腎管 醫界：難以置信的疏失

2018-06-23 12:37

控制狂媽媽瞧不起男友想拆散 大學生哭訴幾崩潰

2018-06-23 07:00

範圍擴大！氣象局針對12縣市發布大雨特報

2018-06-23 14:55

台北新北等11縣市大雨特報！ 易有短時強降雨

2018-06-23 12:21

刮刮樂現6月退貨潮 退貨額逼近30億元

2018-06-23 12:29

研究：家中天天燒香 寶寶發展遲緩風險恐增

2018-06-23 16:07

60元台鐵排骨便當最傳統 29年前就被嫌菜色都不變

2018-06-23 10:26

大台北高溫上看35度！ 吳德榮：各地有午後雷雨機率

2018-06-23 07:04

離婚心事／一個假日單親媽媽的心情

2018-06-23 07:50

洗腎接錯管是否釀禍 台大醫院：證據顯示無相關

2018-06-23 16:20

台大洗腎接錯管風波 專家：一般洗腎院所不會發生

2018-06-23 15:07

殺破狼周運勢／天秤情感弱點需正視 雙魚愛情友情要取捨

2018-06-24 00:00

才拿米其林！新都里公告7月停業　又是因「租約到期」

2018-06-23 23:50

思念之情／最強獨居老人

2018-06-23 07:45

台大醫院傳洗腎管線接錯釀死 專家：應影響不大

2018-06-23 14:21

被雷打到多可怕？ 彭啟明：幾乎像迫擊砲一樣

2018-06-23 14:27

生活的風景／茉莉花

2018-06-23 07:44

台大加護病房爆洗腎接錯管 疑釀1死

2018-06-23 13:13

柯P昨說台大醫院以服務不好制量 今改口誇大

2018-06-23 14:11

想搶小確幸 台彩端午加碼剩最後一期

2018-06-23 12:45

美洲豹與蛇攻佔紅毯 阿妹徐若瑄都中招

2018-06-23 21:05

只要1280元 給你龍蝦+羊小排

2018-06-23 13:04

洗腎為何得用無菌水 腎臟科醫師釋疑

2018-06-23 17:26

台大洗腎接錯管 醫界：難以置信的疏失

2018-06-23 12:57

大量傷患名單即時傳雲端 醫師跨界設計電子傷票

2018-06-23 11:46

台灣考古淪為葉克膜式搶救？學者籲朝預防性考古進行

2018-06-23 19:26

屋內燒香有礙寶寶成長 發展遲緩風險最高增4成

2018-06-23 20:50

台北老爺酒店夏日活力祭 鰻魚飯上桌

2018-06-23 12:35

溺水意外九成都會游泳 不會自救救人是主因

2018-06-23 12:22

東廣島徵「台灣觀光大使」 免費去日本玩4天

2018-06-23 19:41

今日星座運勢／射手 綠色幸運 避免被花言巧語迷惑

2018-06-24 00:00

金曲29／老蕭穿搭全解析 總值5千萬根本可買豪宅

2018-06-24 01:25

咖啡三弄 冷萃、冰滴、手沖

2018-06-23 13:46

一頭乳牛 意外開啟人類疫苗研發之旅

2018-06-23 10:10

台南國際芒果節開幕 下冰雹產量少搶購要快

2018-06-23 13:01

注意！夏天戲水要安全 防溺10招救溺5步都要學

2018-06-23 14:16

午後易雷陣雨 外出別忘帶雨具

2018-06-23 08:41

救刮刮樂買氣 台彩還有什麼招

2018-06-23 12:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top