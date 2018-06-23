親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
豪大雨襲台
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物

衛福部官員：台大醫院怎會插錯管 想不透

2018-06-23 23:37聯合報 記者李樹人陳婕翎／台北報導

分享

針對台大醫院加護病房洗腎管路錯置醫療疏失，衛福部醫事司司長石崇良表示，初步調查發現，台大醫院加護病房醫事人員會裝錯管路，確實令人意外與不解，因為該院這套洗腎管路系統已使用多年，兩個出水孔固定在牆上，一個是專供血液透析專用的逆滲透水，另一個為一般水，兩個管線長得不一樣，怎會插錯，令人想不透。

交北市衛生局查明

石崇良說，這件事情已交由台北市衛生局查明，依「醫療法」程序，在發生醫療疏失事件時，由轄區衛生局先行調查，了解這是人為疏失，還是系統性失靈狀況。

石崇良解釋，部分加護病房患者必須洗腎，因為病情危急，不適合移動，因此，必須病房內直接洗腎。傳統作法是透析護理師帶來逆滲透水製造機、血液透析機，幫病人洗腎。

目前較好的處理方式是在加護病房裡裝置固定式管線給水系統，直接將逆滲透水管路拉到病房，出水口就在牆壁，透析護理師只需攜帶血液透析機，接上逆滲透水管路，就可執行洗腎任務。

石崇良指出，目前國內大型醫療院所加護病房都採用固定式管路系統，出水口有兩個，一為逆滲透水管路，一為自來水管路，因為管路長得不一樣，容易區分，因此，從來不曾發生過管路錯置疏失。

將行文各醫院提醒

石崇良說，多年來台大都是使用這套管路系統，從不曾出錯，醫事司會查明這一次出包的原因，是因為新手上路，分不清管線，還是有其他原因，在瞭解原因後，將行文各醫院，提醒不要再犯同樣的錯誤。

洗腎台大醫院血液透析

相關新聞

重大醫療疏失…台大爆洗腎接錯管路

2018-06-24 01:18

醫界：台大犯這種錯 難以置信

2018-06-23 23:37

洗腎 為何需要使用無菌水？

2018-06-23 23:37

新北363社區設綠屋頂 天然冷氣、空氣清新

2018-06-24 01:00

夏天到 電價飆 店家省電出妙招

2018-06-24 01:00

胃酸逆流也會損害琺瑯質

2018-06-24 02:09

屋內燒香有礙寶寶成長 發展遲緩風險最高增4成

2018-06-23 20:50

台灣考古淪為葉克膜式搶救？學者籲朝預防性考古進行

2018-06-23 19:26

洗腎接錯管是否釀禍 台大醫院：證據顯示無相關

2018-06-23 16:20

台大洗腎接錯管風波 專家：一般洗腎院所不會發生

2018-06-23 15:07

範圍擴大！氣象局針對12縣市發布大雨特報

2018-06-23 14:55

被雷打到多可怕？ 彭啟明：幾乎像迫擊砲一樣

2018-06-23 14:27

台大醫院傳洗腎管線接錯釀死 專家：應影響不大

2018-06-23 14:21

注意！夏天戲水要安全 防溺10招救溺5步都要學

2018-06-23 14:16

柯P昨說台大醫院以服務不好制量 今改口誇大

2018-06-23 14:11

影／台師大畢典視障心理師勉勵新鮮人

2018-06-23 14:04

咖啡三弄 冷萃、冰滴、手沖

2018-06-23 13:46

台灣仍在偏南風環境 午後留意短時強降雨

2018-06-23 13:40

唐獎生醫獎得主曼德森 研究癌症不言退

2018-06-23 13:36

唐獎生醫獎得主德魯克爾：醫生沒有放棄的選項

2018-06-23 13:36

唐獎生醫獎得主杭特 蓄美髯逾40年

2018-06-23 13:36

台鐵CT273、日C571蒸汽機車 締結姊妹滿周年

2018-06-23 13:27

台大加護病房爆洗腎接錯管 疑釀1死

2018-06-23 13:13

一起吃吧！「影」藏版料理

2018-06-23 13:06

只要1280元 給你龍蝦+羊小排

2018-06-23 13:04

鄭南榕基金會攝影展 呈現二二八遺族女性群像

2018-06-23 13:02

創意餐＋酒 High翻世足

2018-06-23 13:02

台南國際芒果節開幕 下冰雹產量少搶購要快

2018-06-23 13:01

台大洗腎接錯管 醫界：難以置信的疏失

2018-06-23 12:57

想搶小確幸 台彩端午加碼剩最後一期

2018-06-23 12:45

台大接錯洗腎管 醫界：難以置信的疏失

2018-06-23 12:37

台大加護病房爆洗腎接錯管 6人受影響疑釀一死

2018-06-23 12:32

刮刮樂現6月退貨潮 退貨額逼近30億元

2018-06-23 12:29

溺水意外九成都會游泳 不會自救救人是主因

2018-06-23 12:22

台北新北等11縣市大雨特報！ 易有短時強降雨

2018-06-23 12:21

高齡化掀「骨鬆海嘯」 全球每3秒發生1起骨折事件

2018-06-23 12:16

大量傷患名單即時傳雲端 醫師跨界設計電子傷票

2018-06-23 11:46

60元台鐵排骨便當最傳統 29年前就被嫌菜色都不變

2018-06-23 10:26

青少年熬夜滑手機 研究：恐愈滑愈憂鬱

2018-06-23 10:10
看更多

熱門文章

台大加護病房爆洗腎接錯管 6人受影響疑釀一死

2018-06-23 12:32

網紅拍影片嫌棄台鐵便當淒涼 扔筷舉動逾千名網友怒了

2018-06-23 08:35

台大接錯洗腎管 醫界：難以置信的疏失

2018-06-23 12:37

控制狂媽媽瞧不起男友想拆散 大學生哭訴幾崩潰

2018-06-23 07:00

範圍擴大！氣象局針對12縣市發布大雨特報

2018-06-23 14:55

台北新北等11縣市大雨特報！ 易有短時強降雨

2018-06-23 12:21

刮刮樂現6月退貨潮 退貨額逼近30億元

2018-06-23 12:29

研究：家中天天燒香 寶寶發展遲緩風險恐增

2018-06-23 16:07

60元台鐵排骨便當最傳統 29年前就被嫌菜色都不變

2018-06-23 10:26

大台北高溫上看35度！ 吳德榮：各地有午後雷雨機率

2018-06-23 07:04

離婚心事／一個假日單親媽媽的心情

2018-06-23 07:50

洗腎接錯管是否釀禍 台大醫院：證據顯示無相關

2018-06-23 16:20

台大洗腎接錯管風波 專家：一般洗腎院所不會發生

2018-06-23 15:07

殺破狼周運勢／天秤情感弱點需正視 雙魚愛情友情要取捨

2018-06-24 00:00

才拿米其林！新都里公告7月停業　又是因「租約到期」

2018-06-23 23:50

思念之情／最強獨居老人

2018-06-23 07:45

台大醫院傳洗腎管線接錯釀死 專家：應影響不大

2018-06-23 14:21

被雷打到多可怕？ 彭啟明：幾乎像迫擊砲一樣

2018-06-23 14:27

生活的風景／茉莉花

2018-06-23 07:44

台大加護病房爆洗腎接錯管 疑釀1死

2018-06-23 13:13

柯P昨說台大醫院以服務不好制量 今改口誇大

2018-06-23 14:11

想搶小確幸 台彩端午加碼剩最後一期

2018-06-23 12:45

美洲豹與蛇攻佔紅毯 阿妹徐若瑄都中招

2018-06-23 21:05

只要1280元 給你龍蝦+羊小排

2018-06-23 13:04

洗腎為何得用無菌水 腎臟科醫師釋疑

2018-06-23 17:26

台大洗腎接錯管 醫界：難以置信的疏失

2018-06-23 12:57

大量傷患名單即時傳雲端 醫師跨界設計電子傷票

2018-06-23 11:46

台灣考古淪為葉克膜式搶救？學者籲朝預防性考古進行

2018-06-23 19:26

屋內燒香有礙寶寶成長 發展遲緩風險最高增4成

2018-06-23 20:50

台北老爺酒店夏日活力祭 鰻魚飯上桌

2018-06-23 12:35

溺水意外九成都會游泳 不會自救救人是主因

2018-06-23 12:22

東廣島徵「台灣觀光大使」 免費去日本玩4天

2018-06-23 19:41

今日星座運勢／射手 綠色幸運 避免被花言巧語迷惑

2018-06-24 00:00

金曲29／老蕭穿搭全解析 總值5千萬根本可買豪宅

2018-06-24 01:25

咖啡三弄 冷萃、冰滴、手沖

2018-06-23 13:46

一頭乳牛 意外開啟人類疫苗研發之旅

2018-06-23 10:10

台南國際芒果節開幕 下冰雹產量少搶購要快

2018-06-23 13:01

注意！夏天戲水要安全 防溺10招救溺5步都要學

2018-06-23 14:16

午後易雷陣雨 外出別忘帶雨具

2018-06-23 08:41

救刮刮樂買氣 台彩還有什麼招

2018-06-23 12:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top