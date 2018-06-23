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金曲29不斷更新／睽違10年董事長樂團 再獲最佳樂團獎

金曲獎上女星疑酒醉 竟喊「姊姊怎麼坐在下面」

雙贏彩第107054期開獎

2018-06-23 21:20中央社 台北23日電

雙贏彩第107054期今晚開獎，中獎號碼為06、08、07、20、10、02、09、18、23、16、15、12。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

台彩

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