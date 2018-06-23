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屋內燒香有礙寶寶成長　發展遲緩風險最高增4成

2018-06-23 20:50聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

燒香祭拜神明或祖先是台灣傳統文化之一，甚至有些家庭會將神桌擺設於室內，但一項全國研究發現，如果讓家中的嬰兒持續性地暴露在燃香的環境中，嬰兒發展遲緩風險最高增加4成，可能延遲1至2個月才能學會扶著東西走路等粗動作發展。

台大職業醫學與工業衛生研究所所長陳保中今天分享和研究團隊分析的「台灣出生世代研究」，該研究針對15310名足月出生、介於6至18個月大的單胞胎嬰兒進行有沒有生活在燃香環境的比較。

研究顯示，當家中有燒香習慣，絕大部分時間都待在家的嬰兒粗動作發展都會出現遲緩現象，其中，一年四季都在燒香的家庭中的嬰兒學會扶東西走路的遲緩風險比完全沒有暴露在燃香環境的孩子多出44%；當逢年過節才在家燒香拜拜，嬰兒遲緩風險也有26%。

陳保中說明，線香含有產生神經毒且致癌的多環芳香烴、重金屬鉛和錳，及揮發性有機物質等有害物質，都是導致寶寶粗動作發展遲緩的原因。除室內燃香可能影響嬰兒健康外，二手煙的影響力更加劇烈，即使到陽台抽菸，都還是會對嬰兒健康造成不良影響。另外，台灣高溫潮濕的海島氣候，濕氣帶來的霉味與霉菌也不容忽視，因為這些都是讓寶寶變成過敏兒的元凶。

陳保中認為，燒香拜拜事我們值得驕傲的傳統文化，並沒有對錯，若家中長輩仍希望在家中燒香，他建議，盡量挑選短且細的線香，焚燒期間記得保持室內空氣流通。最近天氣炎熱，在燒香完畢後一定要通風30分鐘到1小時以上，再開冷氣空調。

嬰兒傳統文化

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