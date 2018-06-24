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胃酸逆流也會損害琺瑯質

2018-06-24 02:09聯合報 記者王昭月／報導

用力刷牙，一天刷牙很多次，就能保證牙齒健康嗎？那可不一定，牙醫師發現，很多人終其一生沒用對方法照顧自己的牙齒，以致破壞掉琺瑯質、露出牙本質，變成一口容易酸軟疼痛的「敏感牙」，到底該如何拒絕牙齒敏感「症頭」，高雄長庚醫院牙科部副部長林靖萍帶大家找答案。

Q：按時刷牙，使用牙線，少吃酸性食物，就不會有牙敏感症？

林靖萍說，其實不管牙根或牙冠，只要牙本質露出來，牙齒就會敏感。牙冠方面，平日常吃酸性食物或刷牙不當，都會磨耗掉琺瑯質而露出牙本質。牙根部分，患牙周病或刷牙太用力，也會造成牙齦萎縮而曝露牙本質。

其中酸性食物會讓琺瑯質脫鈣、軟化而曝露牙本質，造成牙齒敏感，因此愛喝檸檬汁、果醋、紅酒、汽泡水或吃醃梅等酸性食物的人，得注意攝取的頻率與量，千萬別讓牙齒長時間泡在酸的環境裡，因為這比刷牙更磨耗琺瑯質。

【牙齒抗敏訣竅】

●吃完酸性食物後先以清水漱口，間隔1小時再刷牙。

●改用吸管喝酸性飲料。

●別長時間含維他命C錠、檸檬片，減少酸與牙齒接觸的機會。

●已經牙齒敏感的人，可用含氟漱口水或抗敏感牙膏修護。

Q：為何洗牙後牙齒特別酸軟？會洗掉琺瑯質，讓牙敏感更嚴重嗎？

臨床上洗牙是用超音波器械把牙結石、牙菌斑及牙垢震碎，這些口腔髒物，牙刷刷不掉，漱口也漱不掉，只能利用器械處理，醫師只要正確操作，並不會傷害牙齒。

但為何洗牙後，牙齒對冷、熱、酸、甜仍會敏感？林靖萍說，只要牙本質沒曝露，事實上洗牙並不會不舒服。她進一步解釋，牙周病患牙齦萎縮後，牙根表面會堆積牙結石及牙菌斑，洗牙後，牙根像脫去一層外衣，外露範圍增大，瞬間接觸外界的冷熱，就會很敏感。不過牙結石不得不清，否則牙周炎會更厲害。

【如何避免洗牙後牙齒酸軟？】

●用溫水、去敏感牙膏或含氟量較高的牙膏刷牙。

●如果牙齒還是很酸，可在牙根塗少量去敏感牙

膏。

Q：為何美白牙齒可能造成牙齒敏感？

美白牙齒的作法是使用過氧化氫分解牙齒表面色素，氧化還原為較淡的牙色，這類漂白劑濃度愈高，愈強效，因此需由醫師安全監控，隨時調整藥劑用量，避免自行使用，以免超過安全的濃度及作用時間，損害到琺瑯質而侵蝕牙齒結構。

「美白牙齒時，藥劑若剛好碰觸到牙本質，牙齒就會有點酸。」林靖萍說，有些人沒發現自己有小蛀牙，琺瑯質已遭破壞，當過氧化氫藥水滲透後會傷及牙髓神經，所以牙齒美白一定要先排除牙敏感問題，否則會擴大原本敏感的症狀。

【如何避免洗牙後牙齒敏感？】

●牙齒敏感的人可在漂白前1、2周或漂白期間使用去敏感牙膏。

●若牙齒過敏非常嚴重，須停止漂白數天或2、3天才漂白一次。

●美白期間需避免吃過酸、太燙或太涼的食物。

Q：胃酸逆流也會損害琺瑯質？

答案是肯定的，林靖萍說，牙本質在琺瑯質正常保護下，是不會產生任何感覺的，但刷牙方式不對，琺瑯質過度刷耗，或平時愛吃酸、胃酸逆流、暴食症吃後挖吐，都可能造成胃酸侵蝕牙齒。

Q：進食後不馬上刷牙，不是會造成牙菌斑孳生，容易蛀牙？

林靖萍說，正確的刷牙一天只要2到3次，尤其是睡前及早餐飯後刷牙，可抑制牙菌斑生長的速度，「刷牙應是重質不重量，不是刷越多次越好。」

通常飯後半小時內刷牙、漱口即可，晚上睡前的刷牙則不能偷懶，如果隨便刷刷，沒用牙尖刷或牙線清理牙縫，危害將遠大於飯後沒有馬上刷牙。

一般人睡覺時口水分泌會減少，這時細菌容易繁殖，牙菌斑就是細菌繁殖成的菌落，它會變成厚黏的生物膜附著牙齒表面，漱口無法除去，需用牙刷的摩擦力打破，再漱口帶掉。

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