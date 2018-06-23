台灣考古淪為葉克膜式搶救？學者籲朝預防性考古進行

2018-06-23 19:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



「全國文化資產會議」第五場分區論壇今天在高雄舉行，與會者就文化資產各項議題進行溝通。成功大學考古學研究所教授劉益昌表示，國內考古遺址的文化資產工作已經淪為工程搶救的工具，搶救是已經無法保存，只能做「葉克膜式」的處理，應朝預防性考古方式進行。

論壇分「總論」、「有形文化資產」、「無形文化資產」和「水下文化資產」四大類組，由清華大學教授榮芳杰主持。與會的文史工作者、專家學者、縣市政府與中央相關部會，就文化資產各項議題進行溝通。

成功大學考古學研究所教授劉益昌認為，文化資產的項目應該重新思考，不宜過度切割，且要有跨域的思考，才不會落入見物不見人的狀態，也不會只有地上建築物，不見地下埋藏文化資產的窘境。目前台灣考古遺址的文化資產工作，已經淪為工程搶救的工具，搶救是已經無法保存，只能做「葉克膜式」的處理，預防性考古顯然是在事情發生之前就做好處理，兩者有著極大差異，所獲得的知識也有很大的差別。

劉益昌強調，台灣現在大部分的考古搶救工作，並未依據考古學研究的學術尺度進行，而是搶救發掘的工程尺度進行，差異在於工程中考古搶救主張速度，考古學研究則必須在發掘過程中予以認真思考，並隨著發掘過程修正工作方法與內容，才能使得考古工作獲取最大的材料，建立最多的知識，這才是文化資產保存與考古學研究的本義。

中山大學海洋政策研究中心主任胡念祖表示，「水下文化資產保存法」不是陸域的「文化資產保存法」。水下文化資產保存法具有強烈的涉外性，這點完全不同於陸域的文資法。水下文化資產的接近、調查、研究、處置、保存、保護與管理，因水域環境的本身，而有與陸域文化資產幾乎完全不同的觀念與技術上的差別。政府應該有目標、有策略、有步驟、有做法，培育水下文化資產保存、保護與管理的專業人力與團隊。

針對古蹟與考古遺址指定有類似徵收的侵害問題，中央警察大學法律系教授羅傳賢表示，權利可能被侵害程度與程序保障方式成正比，權利可能被影響愈大時，程序保障要愈嚴格。古蹟與遺址指定屬於類似徵收的侵害，為避免違反憲法保障人民財產權與居住自由的意旨，重大審議案件應盡力舉行公聽會與聽證二階段程序，不僅可落實普遍平等參與，且能使審議結果合理周詳，更易為民眾所接受。

台灣民俗研究者黃文博建議，針對無形化資產的保存，現階段可先以行政命令規範各級學校自行訂定「民俗日」；未來透過立法或修法，將「民俗日」明載於課綱中。學校有此法定「民俗日」，可帶領學生參與地方民俗活動，文化資產也得以落實於教育中。