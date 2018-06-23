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台灣鋼琴演奏家 穿旗袍莫斯科畢業致詞

2018-06-23 20:44中央社 新北23日電

莫斯科柴可夫斯基音樂學院今年的畢業典禮，由台灣新北市前往就讀的鋼琴演奏家林品君代表226名畢業生致詞，她穿上學校特地準備的旗袍，感謝師長真誠付出並耐心與包涵學生。

「興竹樂集」團長呂玫瑩今天受訪表示，莫斯科柴可夫斯基音樂學院第149屆畢業典禮，在台灣時間20日晚上於學校音樂大廳舉辦。林品君以入學來全科滿分的優異表現，代表畢業生致詞。林品君在新北市長大，可說是台灣之光。

林品君也是莫斯科台灣學生會會長，她在俄羅斯深造琴藝，與哥哥林冠廷都是主修鋼琴演奏，兩兄妹具有古典音樂演奏的深厚潛力，被教授稱讚為「那對台灣的兄妹檔」。

林品君10歲時就與林冠廷遠赴莫斯科，兩兄妹是台灣少數留俄的音樂人，曾獲選國家音樂廳的「樂壇新秀」。熱心助人的林品君能說流利俄語，2017台北世界大學運動會期間，專程自莫斯科返台當翻譯志工，贏得許多珍貴友誼。

莫斯科柴可夫斯基音樂學院孕育許多世界聞名的音樂家，西元1950年起，開始招收世界各地外國學生。今年校方選出外籍學生致詞，特地為林品君挑選一件旗袍，成為驚喜。

致詞時，林品君以俄語感謝教授們教導，除傳授演奏技巧和專業學識，也關心外籍學生的生活。相信在每個人心目中，音樂學院的生活將會是最美好的回憶。

呂玫瑩表示，柴可夫斯基音樂學院院長亞歷山大。索科洛夫（Alexander Sokolov）在典禮中勉勵大家在未來的人生道路，永遠不要停止學習，寶貴的經驗將是開啟未來之鑰。

呂玫瑩說，歷經莫斯科音樂學院的淬鍊，林冠廷去年夏天獲鋼琴演奏最高文憑博士，目前正攻讀室內樂演奏第二個博士學位。林品君獲碩士學位，也印證只要有天分、肯努力的學生，不論是來自哪個國家，都可在打造頂級音樂家的學術殿堂闖出一片天。

莫斯科畢業典禮

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