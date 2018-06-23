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洗腎為何得用無菌水 腎臟科醫師釋疑

2018-06-23 17:26中央社 台北23日電

台大醫院今天證實，加護病房醫護人員日前替患者洗腎時，誤將自來水當成RO逆滲透水使用。到底洗腎怎麼洗，為何得用特別處理過的無菌水，腎臟科醫師一一釋疑。

三軍總醫院腎臟科主治醫師朱柏齡今天接受記者電訪時表示，需要洗腎的患者有很多種，包括慢性腎衰竭、電解質不平衡、高血鉀、高血鈣、藥物中毒等患者，但在加護病房需要洗腎的僅以2類患者居多。

其中一種是尿毒症患者，這類患者每週平均得洗腎3次，若因其他疾病住進加護病房，仍然需要定期洗腎；另一種則是原本腎功能正常，但因為疾病引發多重器官衰竭合併腎衰竭的患者，也需要緊急洗腎。

朱柏齡說，洗腎時要準備洗腎機、洗腎管路以及洗腎藥水，醫護人員會在患者身上的靜脈裝上導管，將血液導進人工腎臟中，透過滲透的原理清除血液中的毒素、平衡電解質，最後再把乾淨的血液輸回患者體內。

由於每一次洗腎都得用到數十桶、甚至百桶洗腎藥水，相當占空間，因此多數醫療院所都會採用濃縮的洗腎藥水，再以大量的無菌水進行稀釋後使用。

朱柏齡解釋，一般來說除了RO逆滲透處理以外，還有過濾細菌、紫外線殺菌等處理程序，去除自來水裡的細菌、雜質、微生物等，才能確保進入患者體內的水分是完全安全的。

朱柏齡指出，自來水如果從嘴巴裡喝下肚，即便有細菌也會在胃部就被胃酸殺死，但洗腎的水若是用自來水，等於拿針筒往身體裡注射自來水，細菌恐直接進入體內、增加感染風險，抵抗力差的患者也可能因此引發敗血症而致命。

洗腎患者醫護人員

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