豪雨特報！新北市局部大雨或豪雨

2018-06-23 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局發布豪雨特報，受到午後對流發展旺盛影響，易有短時強降雨，新北市有局部大雨或豪雨，苗栗以北宜蘭南投及中部花蓮山區有局部大雨。