研究：家中天天燒香 寶寶發展遲緩風險恐增

2018-06-23 16:07 中央社 台北23日電



燒香拜拜是台灣的傳統習俗，但若讓寶寶長期處於燒香的環境中，恐增遲緩風險。最新研究指出，家中若天天燒香，寶寶的粗動作發展恐比一般寶寶晚1到2個月。

台大職業醫學與工業衛生研究所所長陳保中今天在「女性勞工母性健康保護研討會」公布這項最新研究。

陳保中表示，現代人愈來愈重視健康，每當空氣汙染嚴重也知道要戴口罩、做好預防措施，但若是談到居家的空氣汙染因素，許多人僅知油煙、塵（蟎）、潮濕、吸菸等問題，卻忽略了拜拜燒香的香火，也可能是健康殺手。

陳保中說，根據過去分析，燒香時會產生有神經毒性、致癌性的多環芳香烴、重金屬鉛和錳以及揮發性有機物質，雖然毒性比香菸中數千種有毒物質來得低，但對於嬰幼兒而言仍會造成巨大傷害。

陳保中和研究團隊分析2005年的「台灣出生世代研究」中，針對1萬4310名足月單胞胎進行的居家訪視及問卷調查結果，比對嬰兒在有燒香、沒燒香環境中，6個月和18個月時的發展有何區別。

研究顯示，暴露在燃香環境中的嬰兒，粗動作的發展會出現遲緩情形，若是家中一年四季都在燒香，寶寶扶東西行走的遲緩風險會比沒有暴露的孩子高出44%；若是逢年過節才燒香的家庭，寶寶遲緩風險則為26%。

陳保中指出，根據估算，天天燒香家庭中的寶寶在發展上，平均比一般孩子慢上1到2個月，他提醒，民眾在家中燒香拜拜時，最好打開窗戶通風半小時到1小時，選擇較短、較細的香，避免增加孩子發展遲緩風險。