獨／教育部拔管後 管中閔首次赴陸學術交流

2018-06-23 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



台大校長當選人管中閔今天赴陸參加明日（24日）在東北財經大學舉行的計量經濟研討會，預定明天（24日）下午發表學術演說。這是自今年1月台大遴選委員會選出管中閔為新任台大校長，長達150多天後，管中閔首次接受大陸方面大學的學術邀請。由於拔管案涉及學術自由及大學自主議題，在大陸與東亞地區的學術圈引起廣大議論，預料管中閔此行將在大陸與國際媒體倍受矚目。

管中閔的助理表示，從學術自由的內涵，學術活動的目的是「為學術而學術」（for the knowledge itself），無關政治、經濟與俗世的任何運作；管中閔身為學者、參與世界任何學術活動，只依循此純粹學術性目的。

至於管中閔有無考量此行將可能面臨台灣政府的攻擊？管中閔助理表示，這半年來，當權者政治力全面介入校園，對兩岸學術交流大搞麥卡錫主義，台灣的學術圈與大學內部的寒蟬效應，已無所不在。如果管中閔還懼此一步，只會讓統治者更無所忌憚、台灣學術自由全面空骸化。

管中閔助理指出，管中閔參與台大校長遴選之際，已對亞洲高教市場崛起，提出台灣高教應積極以國際化回應國際化，對台大未來4年發展策略，更提出具體的亞洲旗艦計畫。台灣競逐亞洲高教市場，對兩岸學術交流必須有積極策略，不能因政治箝制而坐以待斃。

※關於第四屆東北計量經濟研討會

Dongbei Econometrics Workshop東北計量經濟研討會，由華盛頓大學西雅圖分校範延琴教授、加州大學河濱分校Aman ULLAH教授、新加坡管理大學余俊教授、東北財經大學王維國教授聯合發起主辦，旨在邀請世界著名計量經濟學家，探討計量經濟學前沿問題，與東北財經大學師生進行交流。