被雷打到多可怕？ 彭啟明：幾乎像迫擊砲一樣

2018-06-23 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



中央氣象局今天下午針對11縣市發布大雨特報。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，下午的雷陣雨在好幾個區塊已經冒起來了，也請民眾要提高警覺，天氣風險公司的系統已經有明顯預警出現。如果有雷的徵兆，務必盡量在室內。

被雷打到多可怕？彭啟明說，中大地科老師根據天氣風險公司的閃電定位，找出雷電打到地面的花崗岩上，幾乎是像迫擊砲一樣，炸出一個洞，延伸幾公尺到十幾公尺。