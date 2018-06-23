注意！夏天戲水要安全 防溺10招救溺5步都要學

2018-06-23 14:16 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



夏天是戲水的季節，但每年總會傳出溺水的案件，台北市消防局今天公布「救溺5步」和「防溺10招」，並與台北市北海水上救生會、台北市義勇消防總隊第四大隊第四特種中隊等4個民間救難團體合作，從6月到9月在外雙溪楓林橋及碧溪橋，派員駐點警戒，若發生突發意外，可立即救援，並在流域執行防溺宣導。

台北市消防局也公布30個「防溺重點水域」，包括曾發生溺水案件、遊客眾多或易生危險的水域，其中以內湖區上榜7個地點最多。

消防局指出，就在「不小心」、「忽視警告(禁制)標語」及「缺乏正確之戲水觀念」等情況下，使得溺水意外事件頻傳，呼籲下水前多一份準備，做好水域確認及安全防護，避免發生悲劇

救溺5步如下：

「叫→叫→伸→拋→划」

1.「叫」：大聲呼救、

2.「叫」：呼叫他人報案（119、118、112、110）、

3.「伸」：善用手邊延伸物、

4.「拋」：拋送漂浮物、

5.「划」：利用大型浮具划行靠近。

防溺十招如下：

1.戲水地點需合法，要有救生設備與人員。

2.避免做出危險行為，不要跳水。

3.湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。

4.不要落單，隨時注意同伴狀況位置。

5.下水前先暖身，不可穿牛仔褲下水。

6.不可在水中嬉鬧惡作劇。

7.身體疲勞狀況不佳，不要戲水游泳。

8.不要長時間浸泡在水中，小心失溫。

9.注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。