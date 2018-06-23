注意！夏天戲水要安全 防溺10招救溺5步都要學
夏天是戲水的季節，但每年總會傳出溺水的案件，台北市消防局今天公布「救溺5步」和「防溺10招」，並與台北市北海水上救生會、台北市義勇消防總隊第四大隊第四特種中隊等4個民間救難團體合作，從6月到9月在外雙溪楓林橋及碧溪橋，派員駐點警戒，若發生突發意外，可立即救援，並在流域執行防溺宣導。
台北市消防局也公布30個「防溺重點水域」，包括曾發生溺水案件、遊客眾多或易生危險的水域，其中以內湖區上榜7個地點最多。
消防局指出，就在「不小心」、「忽視警告(禁制)標語」及「缺乏正確之戲水觀念」等情況下，使得溺水意外事件頻傳，呼籲下水前多一份準備，做好水域確認及安全防護，避免發生悲劇
救溺5步如下：
「叫→叫→伸→拋→划」
1.「叫」：大聲呼救、
2.「叫」：呼叫他人報案（119、118、112、110）、
3.「伸」：善用手邊延伸物、
4.「拋」：拋送漂浮物、
5.「划」：利用大型浮具划行靠近。
防溺十招如下：
1.戲水地點需合法，要有救生設備與人員。
2.避免做出危險行為，不要跳水。
3.湖泊溪流落差變化大，戲水游泳格外小心。
4.不要落單，隨時注意同伴狀況位置。
5.下水前先暖身，不可穿牛仔褲下水。
6.不可在水中嬉鬧惡作劇。
7.身體疲勞狀況不佳，不要戲水游泳。
8.不要長時間浸泡在水中，小心失溫。
9.注意氣象報告，現場氣候不佳不要戲水。
10.加強游泳漂正技巧，不幸落水保持冷靜放鬆
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