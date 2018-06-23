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獨／教育部拔管後 管中閔首次赴陸學術交流

影／台師大畢典視障心理師勉勵新鮮人

2018-06-23 14:04聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

台灣師範大學今天舉行畢業典禮，典禮中並邀請國內首位重度視障諮商心理師，同時也是台師大校友的朱芯儀發表演說。朱芯儀告訴學弟妹，不論面對多少挑戰和瓶頸，每一次的接納後轉身，都會讓自己更成熟，都會成就更喜歡的自己，朱芯儀以自身的經驗勉勵畢業生不要放棄夢想。

畢業典禮上，校長吳正己頒授名譽藝術學博士學位給「台灣現代版畫之父」廖修平教授，表彰他致力引進大量國外版畫技法，培育無數版畫創作人才。

台師大今年博碩士及大學部畢業生將近4000人，校長與各學院院長在畢業典禮前帶領畢業生們回首校園，進行最後的校園巡禮，希望讓學生留下一生中最難忘的回憶。

台灣師範大學今天舉行畢業典禮，今年博碩士及大學部畢業生將近4000人，校長與各學...
台灣師範大學今天舉行畢業典禮，今年博碩士及大學部畢業生將近4000人，校長與各學院院長在畢業典禮前帶領畢業生們回首校園，進行最後的校園巡禮，希望讓學生留下一生中最難忘的回憶。記者杜建重／攝影
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台灣師範大學上午舉行畢業典禮，畢業生在會場上不停拍合照。記者杜建重／攝影
台灣師範大學上午舉行畢業典禮，畢業生在會場上不停拍合照。記者杜建重／攝影
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台灣師範大學今天舉行畢業典禮，畢業生將近4000人。記者杜建重／攝影
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台灣師範大學上午舉行畢業典禮，畢業生在會場上不停拍合照。記者杜建重／攝影
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台師大今天舉行畢業典禮，典禮中並邀請國內首位重度視障諮商心理師，同時也是台師大校...
台師大今天舉行畢業典禮，典禮中並邀請國內首位重度視障諮商心理師，同時也是台師大校友的朱芯儀發表演說，朱芯儀以自身的經驗勉勵畢業生不要放棄夢想。記者杜建重／攝影
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台灣師大上午舉行畢業典禮，畢業生在校園內進行校園巡禮後，大家一同拍合照留下最美的...
台灣師大上午舉行畢業典禮，畢業生在校園內進行校園巡禮後，大家一同拍合照留下最美的身影。記者杜建重／攝影
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台灣師範大學今天舉行畢業典禮，各學院院長一一為畢業生撥帽穗。記者杜建重／攝影
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台灣師範大學今天舉行畢業典禮，典禮中並邀請國內首位重度視障諮商心理師，同時也是台師大校友的朱芯儀發表演說。記者杜建重／攝影
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台灣師範大學今天舉行畢業典禮，校長吳正己(左)頒授名譽藝術學博士學位給「台灣現代...
台灣師範大學今天舉行畢業典禮，校長吳正己(左)頒授名譽藝術學博士學位給「台灣現代版畫之父」廖修平教授(右)，表彰他致力引進大量國外版畫技法，培育無數版畫創作人才。記者杜建重／攝影
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畢業典禮台師大視障

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