影／台師大畢典視障心理師勉勵新鮮人

2018-06-23 14:04 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



台灣師範大學今天舉行畢業典禮，典禮中並邀請國內首位重度視障諮商心理師，同時也是台師大校友的朱芯儀發表演說。朱芯儀告訴學弟妹，不論面對多少挑戰和瓶頸，每一次的接納後轉身，都會讓自己更成熟，都會成就更喜歡的自己，朱芯儀以自身的經驗勉勵畢業生不要放棄夢想。

畢業典禮上，校長吳正己頒授名譽藝術學博士學位給「台灣現代版畫之父」廖修平教授，表彰他致力引進大量國外版畫技法，培育無數版畫創作人才。