唐獎生醫獎得主曼德森 研究癌症不言退

2018-06-23 13:36 中央社 休士頓22日專電



第三屆唐獎生技醫藥獎得主約翰．曼德森，畢生投入癌症研究，創下多項非凡的第一與領先，雖然他已高齡81，但仍不輕言退休，並說就算到了90歲，還是可以天天工作。

搭機前往休士頓採訪MD安德森癌症中心（MDAnderson Cancer Center）前校長約翰．曼德森JohnMendelsohn），班機抵達威廉霍比機場（William P.Hobby Airport）時，候機大廳懸掛著「我們是抗癌大軍」的巨幅廣告，署名MD安德森癌症中心。

拜訪這位第三屆唐獎得主，儘管他年逾8旬，不過談起癌症治療的研究，仍然鬥志昂揚。他指出，就算到了90歲，他仍會每天工作，在癌症治療領域尋求創新與突破，堅定的口吻猶如抗癌大軍的精神領袖。

曼德森領導MD安德森癌症中心15年，期間，這座位於休士頓的醫學機構評比為美國第一，在此之前他曾主掌美國紐約紀念史隆凱特靈癌症研究中心（Memorial Sloan-Kettering Cancer Center）11年，史隆凱特靈也同樣獲評美國第一。

他不僅是第一名的校長，更是第一個首創受體酪胺酸激(酉每)（Receptor Tyrosine Kinases, RTKs）抗體標靶治療方法，以及研發癌症用藥爾必得舒（Erbitux）的先驅，他的成就，如今成為癌症患者的福音。

曼德森說，當然目前醫學界對於癌症這難題，還需深入探討並研究，但是回顧20年前，大約只有1/3的癌症患者能活過5年，如今超過5年的達到2/3，這就足以說明，癌症治療的研究不斷進步，這令人感到興奮。

展望未來的癌症治療研究，MD安德森癌症中心指出，曼德森則是承擔起領導哈里發個人化癌症治療研究所（Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Institute forPersonalized Cancer Therapy）的責任。

MD安德森癌症中心說，所謂個人化癌症治療（Personalized Cancer Therapy）是指，根據病人的RNA與DNA和免疫系統，設計符合病人需求的治療方法，而無需施以化療、放療或開刀的療法，以減輕病患的經濟與病痛負擔，又能延長壽命。

不輕言退休的曼德森表示，發現新的突破是人生邁向高齡還能活得興奮的原因，享受工作且樂在工作，則是他一生的職志與追求。