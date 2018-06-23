台南國際芒果節開幕 下冰雹產量少搶購要快

2018-06-23 13:01 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



台南國際芒果節今天由台南市代理市長李孟諺主持開幕儀式，他說，芒果有「夏日紅寶石」美譽，今年產量較少，搶購動作要快：農委會主委林聰賢預估今年芒果出口將比去年多15%。

與會貴賓還有議長賴美惠、中華民國對外貿易發展協會葉明水秘書長、台南區農業改良場王仕賢場長、台南市農會總幹事吳正仁，及遠從日本而來的靜岡縣富士宫市市長須藤秀忠率領的團隊、群起馬縣水上町及千葉縣白井市等貴賓，特地前來參加芒果節開幕，一起為優質的台南愛文芒果作推薦。

開幕現場準備非常多的活動讓民眾參與，如開放百對情人網路報名酸酸甜甜-幸福情人果活動，現場由老師利用金煌芒果教導製作情人果，利用情人果的酸酸甜甜味道，象徵情人談戀愛的甜蜜滋味、百人手作聖代-芒果繽紛樂，參與的民眾可利用杯子棉花糖、巧克力、棉花糖、新鮮芒果丁等材料作成杯子棉花糖，還有秤芒達人、鮮撈紅寶石、芒果蛋糕創意裝飾DIY、芒果燒冷冰DIY、芒果料理展示、芒果品種展示等。

代理市長李孟諺致贈兩顆芒果給日本靜岡縣富士宮市市長藤秀忠，藤秀忠說，日本一定會更捧場台南芒果，引起大笑。

李孟諺表示，今年台南芒果雖因南部久旱不雨產量減半，但為穩住農民的收益，本府農業局仍續辦「台南國際芒果節」，活動期間除在官網提供芒果訂購資訊服務外，及為讓在日本也可以品嚐到台灣當季美味愛文芒果，亦提供「台灣下單、日本取貨」訂購芒果服務，同時為方便國內消費者享用，與7-ELEVEN合作推出的兩款芒果鮮果盒已於6月18日正式上櫃，歡迎民眾多加選購。