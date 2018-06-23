台大加護病房爆洗腎接錯管 6人受影響疑釀一死

2018-06-23 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



台大醫院爆發國內罕見的洗腎管路接錯事件，六名加護病房洗腎患者受到影響，其中一人在幾天內死亡。院方內部初步研判，死亡原因與接錯管線應無直接因果關係，但已懲處失職人員，並要求檢討。台大醫院至截稿前並未對此事做出正式回應。

據了解，這起事件發生於台大醫院加護病房，疑似因為洗腎機器接管入口附近標示不清，致床位醫護人員接錯洗腎管線，將原本應接RO逆滲透水的孔洞，接到一般的自來水，波及六名加護病房重症患者，其中一人不幸死亡。因時間點過於巧合，引發家屬質疑。

台大醫院初步研判，該重症患者死亡原因應與透析機器接錯管線無太大關係，而與該病人原先的重症有關。不過，自家護理人員錯在先，醫院已向病人及家屬坦承疏失，醫院內部也開會檢討，加強管理，並懲處失職人員。

了解此案的醫師私下表示，雖然醫護人員接錯管線，但透析機器還有最後一道保護措施，那就是透析膜。從臨床來看，接錯管線可能讓內毒素跑進洗腎患者體內，但濃度有限，不見得會產生立即性的傷害；不過，接錯管線確實不應該發生，必須檢討。