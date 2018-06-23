溺水意外九成都會游泳 不會自救救人是主因

2018-06-23 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



夏天到了，許多民眾喜歡進行水上活動，根據統計，溺水意外將近9成都是發生在會游泳的人身上，雲林縣國民小學體育促進會今天舉辦水域運動自救與觀摩活動，呼籲民眾戲水切記「叫叫伸拋划」的救溺五步。

雲林縣國民小學體育促進會主委魏國賢表示，近9成溺水意外發生在會游泳的人身上，主要原因除了熱身不夠、錯估自己的體力狀況與現場環境，不懂得自救救人也是主要原因。

魏國賢表示，從事水域活動一定要在安全、有救生員的地方進行，下水前先暖身，不可穿著牛仔褲下水，避免做出危險行為，不要跳水，隨時注意同伴狀況位置，不要落單，不要長時間浸泡在水中，小心失溫，並加強游泳漂浮技巧，若不幸落水保持冷靜放鬆。

紅十字會雲林水上救難大隊長林岳璋表示，萬一發現有人溺水，切記「叫叫伸拋划」的救溺五步，「叫」是大聲呼救，「叫」是打電話，向119求救，「伸」是拿竹竿、樹枝等延伸物，讓溺水者拉住，「拋」是將球、瓶等漂浮物拋向溺水者，「划」是搭乘救生圈、保麗龍等浮具，划向溺水者將他救回。