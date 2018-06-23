台北新北等11縣市大雨特報！ 易有短時強降雨

2018-06-23 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



氣象局發布大雨特報。聯合報系資料照 分享 facebook 中央氣象局發布大雨特報，午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，今天大台北、宜蘭、南投地區及嘉義以北、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。