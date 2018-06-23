高齡化掀「骨鬆海嘯」 全球每3秒發生1起骨折事件

2018-06-23 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



全球皆面臨人口老化的問題，且亞太地區的人口老化速度急遽，根據數據推估，台灣、南韓、新加坡2035年，國家有50％以上的人口會超過50歲，人口老化也會導致慢性病提升，而台灣多關注糖尿病、高血壓等疾病，卻忽略「骨鬆」帶來的問題。

中華民國骨質疏鬆症學會理事長林高田表示，骨鬆已成為全球第二大的流行病，骨鬆也可能伴隨老年化帶來「失能海嘯」，一旦因骨鬆跌倒過一次，就可能成為「跌倒的金卡會員」，失能或是致死率就會提高。

林高田表示，骨質疏鬆是「沈默的殺手」，骨質流失是無消無息，民眾常等到骨折時，才會發現有骨鬆情形；根據研究調查顯示，全球每年發生900萬起的骨折事件，平均每3秒就會發生1起。

若是依據性別來分析，全球50歲以上的人口，女性每3人就有1人、男性每5人就有1人，終其一生會發生1次的骨折；台灣髖關節骨折發生率亞洲第1，全球排名第9。骨折發生的原因有非常多元，包含車禍等，但高齡者無端的骨折，與骨鬆有絕大的關係。

林高田表示，長輩一旦跌倒，出現骨折的問題，骨折並不會馬上出現致死的風險，但是骨折後會產生很多隱藏的問題，長輩喪失原先的生產力、家長必須要額外花時間照顧，可能要放棄工作，或是花更多的成本聘雇人力照顧等等。

台灣骨折的手術費用相對於其他國家低，也使「預防勝於治療」的概念，難以在骨鬆預防的推廣上好好展現，骨鬆預防是一輩子的事情，從小就要鼓勵運動、健康飲食，提高骨本，不要等到骨折之後再來看骨鬆的問題。

如何做到骨鬆預防，林高田表示，骨頭是無法透過超音波或是其他的外在的方式看得見的，而骨密度是一個很客觀的數字，建議政府可以透過問券找出高危險群，並明確找出篩檢的時間點，並透過宣傳，以及施行部分自費的雙能量X光吸收檢查（DXA）的概念。