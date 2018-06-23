師大畢典 邀校友暨首位視障心理師演講

2018-06-23 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



台灣師範大學今天舉行畢業典禮，繼邀請29歲的英語學系、DFC全球孩童創意行動挑戰台灣發起人許芯瑋，27歲的生命科學系校友、社團法人寶島淨鄉團創辦人林藝擔任畢典主講貴賓，今年邀請36歲的師大特教系、心輔系碩士班校友，演講「接納後轉身，成就更喜歡的自己」。

從小成績名列前茅的朱芯儀，國中時還獲得全國科展生物組第一名，但15歲那年檢查出罹患腦瘤，雙眼近乎全盲，左眼僅剩微弱光覺，右耳全聾、右半部肢體也缺乏協調性，走路難以平衡，如同從天堂掉入地獄，她卻更努力克服後天障礙。

雖然得花更多時間念書，她仍以第一名成績從台師大特教系畢業，隨後考進心輔系碩士班，還和同學環島兩次、嘗試過高空彈跳、潛水、拖曳傘等極限運動，也曾在921大地震時，和同學到南投為災民心理輔導，畢業後即通過高考，成為國內首位重度視障心理師。

朱芯儀演講時表示，從15歲得到腦瘤開始，她不僅失去眼睛，還失去了右耳聽力、右邊肢體靈活度，她不停問老天，人生意義到底是什麼？現在她很肯定的說，人生的意義就是成為更喜歡的自己。她問台下的學弟妹「你喜歡現在的自己嗎？」

朱芯儀表示，她這隻弱小的小白兔就是靠著它才能化險為夷走到現在，而且愈來愈喜歡自己的秘訣，那就是「接納後，轉身」。她說，連在大學想擔任志工但機構卻說「我們沒有無障礙設施」，大可以向人哭訴、拉白布條、記者會，但仍無法學到想要的東西，因此他選擇「接納後，轉身」，站在對方的立場，一扇扇大門就這樣打開了。

朱芯儀說，但如三方會談時，因僅能針對表面的字句與他們溝通，「沒有眼睛，是否無法當個稱職的心理師？」，但她選擇接納，然後轉身。她認為，被質疑有什麼好怕的，先接納自己無可改變的限制，轉身，反而更能找到自己喜歡的樣子、合適的位置。

但考取心理師職照的那一刻，更嚴酷的考驗才要開始，面對社會不是做志工或實習，大家都不曉得如何與一個視障心理師合作，畢業即失業，一點也不假。她說，她開始放風聲，不管有錢沒錢、距離遠或近、這個主題她會不會，只要肯給她機會，她會閱讀上百篇文章洋洋灑灑儼然是個專家、會廢寢忘食的設計腳本、會上山下海搜集各種案例、自掏腰包請人幫她做美美的教材，因為她要大家看到自己有多好用。

朱芯儀執業7年，提供400多場次的演講、840人次以上個別諮商、帶領逾420場團體，並持續創作逾100篇專欄文章。現在，她完全不需要擔心沒有工作，只擔心時間心力不夠用。

她告訴學弟妹，希望大家不用跟他受相同的苦，就可以學習到，我們都很優秀，優秀卻最害怕不如預期的來臨，但是，放下一定要立刻看到結果的執著，放鬆事情一定要如何發展的理所當然，如果逃不過、躲不掉也避免不了，只要學會接納後轉身，這不是逃避也不是放棄，而是靈活變通的智慧，人生還有什麼過不去的？