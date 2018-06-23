刮刮樂現6月退貨潮 退貨額逼近30億元

2018-06-23 12:29 中央社 台北23日電



逼近過年期間大額刮刮樂退貨期限，台灣彩券刮刮樂6月退貨潮明顯增加。台彩估計，今年上半年刮刮樂退貨金額恐怕逼近新台幣30億元。

台彩規定，每期刮刮樂都有6個月銷售期限、9個月兌獎期限，今年1月發行的農曆春節檔期刮刮樂，最晚7月底前受理退貨，如果經銷商在退貨期限前未能賣完批購回來的刮刮樂，就只能留下來自己刮，有中沒中都須自負盈虧。

台彩統計，截至21日止，刮刮樂退貨金額約28億元，預估到年底會略增到29億元，比去年同期的8億元倍增；台彩總經理蔡國基分析，主要是農曆春節前遇到花蓮地震，刮刮樂買氣受挫，西元2016年農曆春節一樣遇到台南地震，當年上半年刮刮樂也遭退貨34億元。

蔡國基說，內部推算，目前流通在市面上面額2000元的「2000萬開運發財金」還有約1.33億元；面額1000元的「1000萬年終獎金」還有8400萬元，就算這些刮刮樂都退貨，退貨金額頂多再增2億元。

不過，今年遇到的退貨潮與2年前不同，對台彩而言卻是警訊，以往遭退貨的刮刮樂都以面額500元以下小面額產品為主，今年小面額刮刮樂相對熱銷，反倒是過去彩迷搶買的高面額刮刮樂出現滯銷，顯示高面額刮刮樂對彩迷的吸引力不若以往。