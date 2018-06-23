大量傷患名單即時傳雲端 醫師跨界設計電子傷票

2018-06-23 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



台灣近年重大災情頻傳，當大量傷患出現，民眾一定希望能在第一時間知道親友是否平安。大林慈濟醫院急診科醫師鄭伯良今天分享一款自己設計的電子傷票，他說，有了這款新傷票後，醫療人員只需要5秒，就能將傷患名單即時上傳雲端，供民眾透過不同權限查詢資料。

本身對寫程式有興趣的鄭伯良表示，高雄氣爆、八仙事件後，家屬無法即時得知傷患去向而無助的臉孔，促使他投身設計電子傷票。「大量傷患辨別NFC矽膠手環」克服過去紙本傷票無法即刻統計資料的缺點，醫療人員只需用手機App感應手環，就能快速點選傷勢級別，輸入傷患姓名及送往哪間醫院。他補充，失去意識的傷患則可用照片，讓家屬找的到人。

「大量傷患辨別NFC矽膠手環」就像「拍拍板」，一拍就能輕鬆圈於手腕上，鄭伯良說，紙本傷票容易因血液而破損，甚至汙染以至於無法辨識身分，但矽膠製的新形態傷票就沒有這樣的疑慮，甚至只要消過毒就能重複使用。

目前供民眾查詢傷患名單的App「大量傷患動向管理平台」試用版，已在安卓（Android）系統虛擬商店開放免費下載，他坦言，由於ios系統對NFC有所限制，因此暫時無法跨平台使用，希望未來ios12上市後能改善現況，及預計再嘗試研發能變色的手環取代現有單一色手環，期望未來1至2年能在災害前線看到成本低廉的NFC矽膠手環輔助救援。