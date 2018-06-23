一起吃吧！「影」藏版料理

BBQ海底總動員-底特律方型披薩 圖／業者提供 分享 facebook

處在潮流與文創藝術的共生地帶、擁有全台最密集電影院的西門町，無疑是人們假日的好去處，但擁擠的人潮、吵雜的用餐環境，往往讓電影約會體驗大打折扣。

緊鄰電影街的台北西門町意舍酒店，今夏在吃吧餐廳推出全新「電影行程必備共享料理」，不論是滿滿海味的海鮮拼盤或肉食者最愛的超大份量肉盤、CP值超高的牛排義大利麵組合，或是清爽的夏季限定「影」藏版菜單，皆適合與三五好友在觀影前後一起享用，不只用電影豐富心靈，更用美食滿足味蕾。

一起吃吧！無肉不歡大拼盤 圖／業者提供 分享 facebook

無肉不歡拼盤

想要體驗「樂來樂愛妳」電影裡，美國LA活力四射的盛夏夜晚，就不能錯過「一起吃吧！無肉不歡大拼盤」，以多汁彈牙的德式圈腸與充滿炭烤風味的英式厚培根，搭配自製酥脆德國豬腳和皮脆內軟的惡魔炸雞翅，多重料理工序處理，不僅鎖住肉汁鮮美、更完美呈現爽口不膩的口感，並佐以霹靂紅辣醬、蜂蜜芥末醬、番茄醬等三種醬料任意搭配，一道菜多種味覺享受，最適合與三五好友齊聚觀影。

如果夢想一場像「媽媽咪呀！」電影中熱情如火的夏日海灘婚禮，「來場火辣趴踢吧！路易斯安那海鮮大拼盤」是不二選擇，經典美式香料混和南美風情，香氣撲鼻的大蒜奶油肯瓊醬，與酸辣風味的檸檬胡椒醬微妙搭配，自然帶出美國藍蟹鉗、鮮蝦、貽貝、文蛤、中卷等新鮮海產的鮮甜。

底特律方型披薩

想像和閨蜜一起，像「媽媽咪呀」電影裡的唐娜發電機一樣來點辛辣的女人話題，「BBQ海底總動員-底特律方型披薩」是聊是非的最佳良伴，不僅透過低溫發酵與特殊焗烤法，創造出內鬆外酥的驚奇口感，並將豐富的披薩餡料先鋪於餅皮，包括碳烤小章魚、鮮蝦，佐以洋蔥、大蒜、青椒、鳳梨、綜合起士，最後再淋上香辣特製美式燒烤醬，透過焗烤將多種滋味鎖於披薩餅皮中，吃一口可以同時享受到融化的乳酪香、焦化香脆口感以及豐富的餡料層次。

幻想如「樂來樂愛你」裡爵士鋼琴手和菜鳥演員的浪漫定情夜，「炭烤牛排粗管麵」是小資情侶約會首選，以精心碳烤美國牛排，佐以大蒜、香草醬、水牛乳起士，搭配能充分吸附特製番茄醬汁、軟嫩適中的粗管麵，平實價格的高質感享受。

泰式芒果酪梨雞肉沙拉 圖／業者提供 分享 facebook

微酸泰式沙拉

感受夏日的戀愛悸動，「泰式芒果酪梨雞肉沙拉」以綜合綠色沙拉佐以低溫炭烤雞胸肉，並以新鮮芒果、酪梨等食材增添清爽、酸甜口感，搭配夏季感十足、微酸開胃的泰式油醋醬及香濃泰式花生醬，雙醬混和使香氣更顯著，碰撞出專屬夏日的新美味。

哪裡吃

意舍酒店吃吧餐聽

電話：02-2375-2075