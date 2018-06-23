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獨／教育部拔管後 管中閔首次赴陸學術交流

咖啡三弄 冷萃、冰滴、手沖

2018-06-23 13:46聯合晚報 記者仝澤蓉／台北報導

JIA Inc.手沖咖啡組，售價2480元。 JIA PLUS／提供
JIA Inc.手沖咖啡組，售價2480元。 JIA PLUS／提供
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早餐來杯香醇的咖啡吧！不出門也能自己沖泡出好喝的咖啡，全球正在風行手沖咖啡，無論是熱水手沖香醇熱咖啡，或是來杯冰鎮咖啡，選對工具不僅讓人輕鬆在家品嚐咖啡香，也是一件賞心悅目的居家擺飾。

感受北歐人的慢咖啡哲學

丹麥家居生活品牌 GREENGATE於2018年首推出Alice咖啡壺/濾杯組，台灣預計8月15日上市；咖啡是丹麥人的日常，Alice咖啡壺/濾杯組以粉藍與米白為色調，採用保溫特性佳的陶瓷材質，附蓋的米白色濾杯採用梯形、三孔濾滴設計，沖泡時可減少咖啡粉堵塞淤積，造成咖啡過度萃取產生的雜味 ，相當適合還不太熟悉沖泡咖啡的初學使用。

Alice咖啡壺/濾杯組，售價2200元。 GREENGATE／提供
Alice咖啡壺/濾杯組，售價2200元。 GREENGATE／提供
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GREENGATE每年春秋兩季發表新作品，每次發表超過300中品項，創新又復古的印花設計是品牌特色，田園風的設計將北歐夢幻的日常景色與生活態度分享至世界各地，在台灣也有不少粉絲；這次推出的咖啡壺/濾杯組，濾杯與粉藍咖啡壺可拆開使用，簡約素雅設計呈現丹麥居家生活的隨興自在與氛圍，讓人手沖感受慢咖啡哲學，跟著北歐人過生活，享受簡單美好味道。

炎炎夏日，氣溫居高不下，清涼消暑的冰飲絕對是度過漫漫長夏必備，喜愛咖啡的人，這個夏天不妨嘗試冷萃、冰滴和手沖冰鎮咖啡等多種享受冰涼咖啡，感受冰涼咖啡細緻滑順的口感，和獨特的風味。

近期風行的冷萃咖啡是一種近似冷泡茶的做法，用冷水浸泡咖啡粉超過12小時，低溫長時間萃取咖啡風味，降低咖啡苦澀，等待一杯香醇咖啡慢慢冰滴出來，是一種樂趣，但也需要耐心，因此各種改良版冰滴咖啡紛紛出現。

鎖住風味的雙層陶瓷濾杯

bi.du.haev獨立無價冰滴系統，售價11500元起。 JIA PLUS／提...
bi.du.haev獨立無價冰滴系統，售價11500元起。 JIA PLUS／提供
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當代華人設計品牌JIA Inc. 品家家品與來自台灣的設計師曾熙凱合作，推出JIA Inc.手沖咖啡組，全球首創雙層陶瓷濾杯，在沖煮時能有效防止水溫流失，維持咖啡好風味；手沖冰咖啡時，於玻璃濾壺中放入適量冰塊，當手沖咖啡萃取滴落下時，即能有效冰鎮，鎖住咖啡風味，短時間之內在家也可輕鬆手沖，立即品嘗到一杯沁涼美味的好咖啡。

需要等待才能享受的冰滴

bi.du.haev獨立無價冰滴系統則為傳統冰滴咖啡系統的改良版，線條極簡、視覺通透的全玻璃設計，能清楚觀賞到冰滴咖啡萃取的整個流程，看沁涼晶瑩的水珠慢慢變成深琥珀色的咖啡液，滴答慢萃 ，如沙漏一般數著時間，那種需要等待才能享受的美好風味，能讓視覺、味覺都滿足，也能讓人在居家室內享受冰滴好滋味。

24小時保冷保鮮的冷萃壺

想帶著自己做的冰滴咖啡出門也非難事，加拿大品牌ASOBU新推出COLD BREW攜帶式冷萃咖啡壺，將咖啡冷萃技術和保冷杯二種功能合而為一，使用時先將咖啡粉倒入濾網中，並用冷水完全浸泡咖啡粉，然後蓋上蓋子靜置12至18小時，就能完成冷萃；萃取完成後，按下機身上的按鈕，冷萃完成的咖啡就會流入保冷杯中，蓋上杯蓋即可攜帶外出，保冷保鮮時間長達24小時，隨時隨地毫不費力享受一杯高水準、無殘渣的冷萃咖啡。

咖啡丹麥

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