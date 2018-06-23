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60元台鐵排骨便當最傳統 29年前就被嫌菜色都不變

2018-06-23 10:26聯合報 記者楊德宜╱即時報導

圖為車勤服務部製作的台鐵傳統排骨便當。圖／台鐵局提供
圖為車勤服務部製作的台鐵傳統排骨便當。圖／台鐵局提供
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台鐵便當歷史悠久，60元排骨便當更是經典的傳統菜色，因美食部落客批評「最淒涼的便當」，引起討論。而台鐵60元紙盒包裝便當自1990年1月推出，還因經常供不應求而遭顧客抱怨。

根據聯合報過去報導，台鐵便當1949年到1971年間使用薄木片盒、1971年到1979年6月間使用鋁盒及鐵盒、1979年7月到1985年4月使用鋁箔紙盒、1985年5月到1986年12月使用保麗龍盒、1987年至1992年6月再使用鋁箔紙盒、1992年7月1日起使用紙盒。

鐵路便當怎麼打開知名度？過去報導指出，光華號時代（1966年至1981年左右），因為票價高，便當是隨車票附送，以當時的生活條件，一般家庭給孩子帶的便當都很少有肉有蛋，光華號的鐵盒便當成豪華特餐。當時的光華號雖然票價貴，但隨票附贈飯盒與茶點，吸引不少人搭乘這種高級列車。

當時光華號的排骨菜飯便當相當受歡迎，1個便當售價12元，以鋁便當盒盛裝，旅客吃完便當後，會有服務人員收回便當盒、送回餐旅總所清洗，一度漲到30元，後來因為旅客的需求量太大、台鐵餐旅總所人員應付不來而停售。

聯合報1989年就有台鐵便當菜色為人詬病的報導，但當時的台鐵便當1個要價50元。該篇報導「鐵路飯盒有夠爛？千篇一律排骨飯」提及，「滷蛋僅有一半，排骨也縮了水」、「飯盒多年來幾乎千篇一律的菜色」。而1990年台鐵推出新版的60元紙盒便當，在台中、彰化以南及北迴線車廂內販售，「除主菜排骨及副菜隨時變換調配外，另有雞塊或燻魚、蘿蔔干煎蛋、香腸等菜餚」，和原本的50元便當作區隔。

如今的60元台鐵傳統排骨便當，不同單位製作供應的菜色也不一，但排骨、滷蛋仍為固定班底，這樣的菜色也是不少人回憶的味道。

圖為約45年前拍攝，提供鐵路便當的情形。聯合報系資料照
圖為約45年前拍攝，提供鐵路便當的情形。聯合報系資料照
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圖為花蓮分部製作的台鐵傳統排骨便當。圖／台鐵局提供
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圖為台北鐵路餐廳製作的台鐵傳統排骨便當。圖／台鐵局提供
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圖為高雄鐵路餐廳製作的台鐵傳統排骨便當。圖／台鐵局提供
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便當台鐵票價

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