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流感疫苗不只抗流感 這些病死亡率跟著降

2018-06-23 10:10中央社 台北23日電

每年秋冬流感季，許多人會接種流感疫苗來防範流感，但可能不知道，這針流感疫苗不僅預防流感，還能降低中老年人因中風腎臟病、糖尿病、肺炎等疾病的死亡風險。

法國賽諾菲藥廠日前邀請各國記者前往法國盧昂近郊的流感疫苗廠參訪，並與英國、印度等國的醫學專家會談。

英國諾丁漢大學臨床檢驗科學所病毒學博士霍琳沃絲（Rosalind C. Hollingsworth）表示，感染流感不僅會直接影響到呼吸系統，導致氣喘、慢性阻塞性肺病病情加重，還可能引發耳朵及鼻竇感染以及肺炎、支氣管炎等疾病。

同時，也會對多種器官造成危害，例如急性心肌梗塞、缺血性心臟病、腦血管疾病或中風，甚至導致腎臟病、糖尿病的病情加劇。

她統計台灣10.2萬名老年人數據，發現接種流感疫苗除了可預防流感，還能降低多種疾病死亡率，以中風死亡率降低65%最多，其次依序為腎臟病60%、糖尿病55%、肺炎53%、慢性阻塞性肺疾病45%。

台大兒童感染科主任黃立民接受記者電訪時表示，人體一旦感染流感，全身的抵抗力都會變差，除了讓細菌、病毒有機可乘，也會讓全身處於發炎狀態，引起肺炎、腎臟病等疾病。

此外，在發炎反應嚴重的情況下，血液中的凝血因子就會增加，恐導致血管阻塞，增加中風風險。

黃立民強調，若是能透過接種疫苗降低感染流感病毒的風險，自然可降低上述疾病發生的機會及死亡率，尤其是年逾50歲的民眾，許多都有糖尿病、高血壓、高血脂等慢性疾病，導致這些併發症的機會愈高。

不過，由於個人的年齡、病史、施打後的免疫反應都不同，加上流感病毒隨時都可能出現變異，因此流感疫苗保護力最多僅能達到70%，若是「猜錯」疫苗，保護力也將大打折扣。

許多人可能不解，為何疫苗會有「猜錯」的問題。霍琳沃絲解釋，目前常見的流感疫苗分為對抗3種病毒的「三價疫苗」，正是台灣及部分國家使用的公費疫苗，另外還有一種可對抗4種病毒的「四價疫苗」。

每年2月，世界衛生組織會公布下一個流感季可能流行的病毒株，提供給使用三價疫苗的國家參考，若當年流行的剛好是三價疫苗涵蓋的那3種病毒，保護力就能達到70%。

不過，流行病毒株萬一是沒打到的第四種流感病毒，也就是猜錯疫苗，疫苗保護力恐降至20到30%，霍琳沃絲說，美國2014至2015年流感季就是因為猜錯疫苗，當年疫苗保護力跌破20%。

至於四價疫苗由於4種病毒通通包了，保護力均為60至70%，但缺點就是價格比三價疫苗貴上一倍之多。

衛生福利部部長陳時中今年1月曾宣布，10月擬將600多萬劑公費疫苗從三價升級為四價，相關經費也將從新台幣7億元增至15億元。

不料，隨後有專家在傳染病防治諮詢會中指出，即便疫苗猜錯仍有30%至50%的交叉保護力，即便改用四價疫苗，保護力僅多約2成，因此預計延後至2022年才上路。

流感疫苗中風腎臟病

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