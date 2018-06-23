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一頭乳牛 意外開啟人類疫苗研發之旅

2018-06-23 10:10中央社 台北23日電

疫苗大家都不陌生，少為人知的是，人類之所以發現疫苗的奧祕，竟是因為一頭乳牛，法國科學家巴斯德也以此為靈感，替病人施打人類第一劑狂犬病疫苗，揭開現代疫苗歷史新頁。

法國製藥巨頭賽諾菲（Sanofi）藥廠近日在法國巴黎的科學博物館發現宮（Palais de la decouverte）舉辦巴斯德特展，介紹這位人稱「微生物學之父」的科學家路易．巴斯德（Louis Pasteur）傳奇性的一生，以及他對人類公共衛生的巨大貢獻。

巴斯德出生在法國東部一個名為汝拉（Jura）的地區，父親是一名皮鞋匠，21歲進入巴黎高等師範學校求學，也開啟了他的微生物研究之路。

在一次因緣際會下，他仔細研究起酸奶的發酵過程，發現牛奶之所以會發酵是因酵母菌，也利用鵝頸瓶存放肉湯的實驗，證明細菌才是讓食物腐敗的主因，推翻生命可以無中生有的「自然發生論」。

巴斯德雖然是細菌專家，但第一個發現疫苗奧祕的卻是一名在法國鄉村行醫的醫師愛德華．詹納（EdwardJenner）。

在18世紀，正是天花病毒肆虐的時代，每年奪走數百萬條寶貴性命，但當時卻有傳聞指出擠牛奶的女工幾乎不會感染天花，引發詹納好奇。

在一次考察中，詹納發現許多乳牛都會感染牛痘，牛的乳頭上長出膿包，許多女工雖然曾遭感染，症狀卻不嚴重，短短幾天就會康復，而且感染過牛痘的人幾乎沒人染上天花，詹納以此推斷牛痘和天花病毒有關。

詹納嘗試將牛痘膿包的膿液打到一名男童身上，男童僅小病幾天就痊癒，後來即便再注射天花膿液，男童也沒出現任何症狀，證實打了牛痘疫苗可以產生對抗天花的免疫力，也因此現在的疫苗接種（vaccination）一詞便是來自拉丁文的牛（vacca）。

這項突破給了巴斯德很大的啟發，他開始嘗試利用類似的原理，製作出雞瘟、炭疽病疫苗，拯救法國畜牧業。隨後他將染病的兔子脊髓掛在瓶子中，削弱病毒毒性，並且注射到健康的狗身上，每一天都注射比前一天強一點的病毒，發現這些狗都沒有發病，但這項技術始終沒用在人的身上。

直到1885年，一名母親帶著被狂犬病狗咬傷的兒子前來求救，巴斯德雖然對自己的疫苗有信心，但畢竟是頭一回用在人類身上，後果不得而知。

眼看小男孩命在旦夕，他決定放手一搏，打下人類第一針狂犬病疫苗，過了3個月小男孩依舊沒有發病，後來他以這個疫苗多次治好被狂犬病狗咬傷的傷患，巴斯德一舉成名，各國傷患蜂擁而至。

巴斯德雖然不是世上第一個發現疫苗的人，卻是首位找出疫苗原理的人，啟發世代科學家投入疫苗研究行列，也開啟現代疫苗先河，造福無數後人。

疫苗法國

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