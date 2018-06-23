青少年熬夜滑手機 研究：恐愈滑愈憂鬱

2018-06-23 10:10 中央社 台北23日電



許多青少年為了能在第一時間掌握朋友的最新資訊，到了半夜仍捨不得放下手機。國外研究顯示，夜間使用手機恐影響睡眠，增加憂鬱情緒、降低自尊與因應能力，不可不慎。

董氏基金會日前透過新聞稿指出，這項研究是由西澳莫道克大學發表，研究團隊耗時4年追蹤1101名13到16歲的高中生，探討熬夜滑手機對睡眠、心理健康等層面的影響。

研究顯示，夜間使用手機不只會影響睡眠，也連帶改變了青少年的睡眠習慣，使得憂鬱情緒增加，也會降低自尊與因應能力，學業表現確實也比較差。

美國麻薩諸塞州橋水大學2014年也曾對642名大學新鮮人進行研究，發現有8成受訪者坦言，每天平均花1到2小時玩手機，而且經常熬夜不睡的族群中，有4成2飽受憂鬱症所苦。

衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采表示，青少年之所以愛用手機，不外乎和手機遊戲、社群網站有關，沉溺在這種新世代的社交型態中難以自拔，也可能出現在網路上侃侃而談，一旦面對面卻不知如何表達心中想法。

陳質采坦言，現代生活很難不用手機，但家長可試著提醒青少年維持正常作息的重要性，而睡眠正是判斷青少年身心健康的重要的指標，若睡眠狀況發生異常，建議家長可考慮適時尋求專業協助。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨也指出，青少年相當重視同儕，手機幾乎是和朋友聯繫或交友社群的重要工具，不需阻止他們使用手機，但必須是有限度的使用，例如規定做完功課以後才可使用，最晚玩到幾點，然後堅定地執行，父母也應以身作則，盡可能不要長時間盯著手機。