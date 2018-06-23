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網紅拍影片嫌棄台鐵便當淒涼 扔筷舉動逾千名網友怒了

2018-06-23 08:35聯合報 記者楊德宜╱即時報導

臉書粉絲專頁「熊熊來七逃」版主熊熊，21日在粉專上傳1支11秒台鐵排骨便當的短片，批「台鐵便當真的讓人很失望」，引起網友眾怒，甚至要他道歉，該影片逾5萬8000人次觀看。

畫面中是60元排骨便當的特寫，旁白寫「台鐵便當，應該是最淒涼的便當，慘淡的配色，沒什麼青菜，看到便當心情也不好，看到都想把筷子丟了」，他稍微翻弄菜色，最後將筷子往便當上一扔。他寫「看到便當的菜色⋯台灣鐵路管理局加油點好嗎？」

該影片湧入上千筆留言，多名網友不滿，留言指「從小吃到大都一直沒變過呀！60元是想要有多好？」、「有肉有蛋有配菜有飯的便當只要60元」、「這種都搶不到，我最愛吃的便當」、「不懂體會到社會上的辛酸」、「美好的回憶，非常美味的便當」、「60元肉這麼大塊菜又一堆，不然你是想怎樣？」、「出來解釋啊」、「什麼時候要發道歉文啊？」

網友說，60元排骨便當從以前菜色就是這樣，而且這是最便宜的便當了，「那個雪裡紅…流口水了」、「出外人吃止餓的，小時候，火車上買的到這一盒可是富有人家啊」、「好吃的平民便當，充滿懐念」、「明明就好吃到爆！只要搭台鐵必買！吃完無限滿足！」也有網友說「80元的更讓人失望」、「其實花蓮的算不錯」。

有網友說，「台鐵之前曾經在60元便當放花椰菜，結果嚴重滯銷，60元的便當其實比80元好吃。你以為雪裡紅容易做嗎？你自己做做看。滷肉也是，台鐵的滷肉是下過工夫的，不柴不膩。更不用說米的產地了。你如果不相信，自己種種看。」

臉書社團「台鐵家族」的網友「Tsung Ju Yang」也留言，他表示，60元排骨便當真的是經典，「有些時候，不是菜色的問題，是在於回憶的問題」，他指出，就算是美食評論者，應該要了解一些事實，「為什麼裡面不放青菜？ 因為在運輸情況下，放在便當裡面的青菜非常容易餿掉，尤其早年的烹調環境以及以鐵盒便當的形式販售，更是容易餿掉，所以內容放醃漬過的蔬菜是很正確的」。

「Tsung Ju Yang」說，台鐵60元便當甚至放到晚上，都還不會有異味或是餿掉的問題，所以一位號稱美食評論者或是美食部落客，是否也應該要去了解這個事情呀？

台鐵便當的人氣滷排骨。聯合報系資料照
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台鐵局2013年推出5款老夫子瘋台鐵系列封面便當。聯合報系資料照
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台鐵排骨便當。 聯合報系資料照
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臉書粉絲專頁「熊熊來七逃」版主熊熊，21日在粉專上傳1之11秒台鐵排骨便當的短片...
臉書粉絲專頁「熊熊來七逃」版主熊熊，21日在粉專上傳1之11秒台鐵排骨便當的短片，批「台鐵便當真的讓人很失望」，引起網友眾怒。圖／翻攝自臉書粉絲專頁「熊熊來七逃」
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臉書社團「台鐵家族」的網友「Tsung Ju Yang」表示，60元排骨便當真的...
臉書社團「台鐵家族」的網友「Tsung Ju Yang」表示，60元排骨便當真的是經典，「有些時候，不是菜色的問題，是在於回憶的問題」，並分析為何會是這樣的菜色。圖／翻攝自臉書社團「台鐵家族」
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圖為乘客排隊買台鐵便當。 聯合報系資料照
圖為乘客排隊買台鐵便當。 聯合報系資料照
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便當台鐵

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