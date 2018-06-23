午後易雷陣雨 外出別忘帶雨具

2018-06-23 08:41 中央社 台北23日電



中央氣象局預報，今天台灣吹偏南風至西南風，南部及東南部有不定時短暫雨，今天午後各地易雷陣雨，提醒外出別忘帶雨具。

氣象局說，下午熱力作用較強，預期各地對流雲系發展較旺盛，將有局部短暫雷陣雨，因雨勢通常來得又快又急，且常伴隨雷擊及強陣風，低窪地區要防排水不及造成的積水，外出建議攜帶雨具。

溫度方面，氣象局預測，未下雨前，各地都略顯悶熱，高溫約攝氏32至35度，花東縱谷及大台北部分地區可能達36度，下雨過後溫度將漸下降，感受變舒適。