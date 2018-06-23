暑假家暴高峰期！孩子吵 家長深呼吸後再教育

2018-06-23 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹市政府社會處今辦「下一站，幸福」反家暴宣導。記者郭宣彣／攝影 分享 facebook 暑假是家暴高峰期，因為父母與孩子的相處時間長，衝突也多。新竹市政府社會處昨辦「下一站，幸福」反家暴宣導，邀請竹市社福團體及社區投入「反家暴」社區初級預防推廣工作。社會處指出，孩子放長假的期間，負向親子互動可能有增加的現象，成為長假期間兒保事件發生的隱憂。

社會處指出，暑假因為孩子在家裡的時間長，與父母親的相處時間大幅增加，若孩子出現脫序行為，或無理取鬧、情緒憤怒等，建議可以先與孩子拉開距離，閉上眼睛深呼吸冷靜情緒，心平氣和後再來教育孩子效果更佳。

副市長沈慧虹表示，為從前端來預防家庭暴力的，市府輔導社區擔任防暴工作的一線守門員，讓暴力防治的觀念深入到每一個社區。3年來，參與防暴社區計畫的社區從105年的5個增加到10個。

沈慧虹說，深耕關懷協會今年代表竹市參加衛福部所辦理的「街坊出招」社區防暴創意競賽，並得到中區複賽第三名，預計將於8月份到中央參加全國總決賽。

社會處代理處長魏幸雯表示，今年適逢家庭暴力防治法通過滿20年，辦「下一站，幸福」家庭暴力防治宣導系列活動，活動內容包含有即日起開跑的「幸福智慧王-網路有獎徵答」、7月14日的「幸福輪轉-反家暴幸福單車日」以及8月份的「幸福守門員-責任通報人員共識營」等活動，希望將家暴防治的觀念傳遞給每一位市民朋友，也為孩童營造一個安心成長的環境。

社會處呼籲，當民眾發現左鄰右舍發生暴力事件時，拿起電話通報110，也可以在你有家庭暴力問題時，撥打113專線諮詢，雖然只是一個小動作，卻可能為受暴家庭開啟希望之門，一同把新竹市打造為充滿愛、尊重與關懷的幸福城市，朝向暴力零容忍的願景邁進。