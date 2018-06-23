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大台北高溫上看35度！ 吳德榮：各地有午後雷雨機率

大台北高溫上看35度！ 吳德榮：各地有午後雷雨機率

2018-06-23 07:04聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今、明兩天滯留鋒將逐漸北移至長江流域，各地白天偏熱，大台北高溫大多在34、35度左右；午後熱力作用舉升不穩定的大氣，各地皆有局部性的午後陣雨或雷雨發生的機率；類似這兩天的劇烈天氣雷擊、強風、瞬間大雨，造成短暫淹水的現象，還是很有可能再發生，只是在時間及地點上會不同；能被提前預報的時間並不長，戶外活動應注意天色變化，更要注意氣象局發布的特報。

今、明兩天滯留鋒將逐漸北移至長江流域，各地白天偏熱，大台北高溫大多在34、35度...
今、明兩天滯留鋒將逐漸北移至長江流域，各地白天偏熱，大台北高溫大多在34、35度左右。聯合報系資料照
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明晨中南部因西南氣流與陸風的輻合作用，仍有局部性陣雨或雷雨的機率。他表示，下周一至下周五上午大致晴朗偏熱，大台北高溫大約也在34、35度左右；大氣不穩定度將逐漸降低，午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，但降雨的範圍有逐漸縮小的趨勢，也會逐漸偏向山區。

中央氣象局說，今天南方雲系北移，南部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。明天南方雲系影響，但由於近地面吹著偏南風，帶來一些南方水氣，南部及東南部仍有小範圍不定時的降雨，但累積雨量不至於太多，各地仍要注意午後熱對流帶來的降雨；在溫度方面，在未下雨之前，各地都略顯悶熱，中南部的高溫持續攀升，各地高溫大多在32至35度，外出請注意防曬並多補充水分。

下周一至下周五太平洋高壓勢力逐漸增強，大氣環境漸趨穩定，水氣也減少，各地大多以多雲到晴為主，午後降雨範圍減少，剩下中部以北、東北部地區及其他各地山區仍有局部短暫雷陣雨。

29日至7月2日各地大多是多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨，氣溫較高，午後出門請攜帶雨具備用，也請多注意做好防曬措施並多補充水分，以避免中暑。

高溫防曬

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