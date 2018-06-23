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托育補助8月上路 保母費上限還沒訂出來

2018-06-23 00:02聯合報 記者陳雨鑫／台北報導

托育補助標準依各縣市制定費用上限而定，新制將於八月陸續上路，卻仍沒有縣市提出費用...
托育補助標準依各縣市制定費用上限而定，新制將於八月陸續上路，卻仍沒有縣市提出費用標準。圖／聯合報系資料照片
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改善少子化，行政院上個月射出第一箭，提出「育兒利多」，取消家長薪資限制，無論有無上班，自行撫養零到四歲孩子，每月即可領取兩千五百元育兒津貼；若託付給保母托嬰機構，則不得領取津貼，改享托育補助，政府補助部分托育費用約六千到一萬元，其餘由家長自費。

不過，托育補助標準依各縣市制定費用上限而定，新制將於八月陸續上路，卻仍沒有縣市提出費用標準。

新制規定，零到四歲的孩子，送托給「準公共化保母、托嬰中心」，政府補助部分學費；若送托給「未加入」準公共化的保母或托嬰中心，不得享有「托育補助」，僅能領取育兒津貼。

衛福部家庭支持組副組長簡杏蓉表示，托育補助是由政府補助給有加入準公共化的保母或托嬰中心，降低家長負擔。但擔心保母或托嬰中心會坐地喊價，因此要求各縣市政府制定出隸屬於該縣市的保母、托嬰中心費用上限。

例如某縣市保母費用上限為每個月一萬四千元，政府補助保母六千元，其餘八千元由民眾自付；中低收入戶則是補助八千元，民眾自付六千元；低收入戶補助一萬元，民眾自付四千元。

簡杏蓉表示，目前正在積極與各縣市政府討論各縣市保母、托嬰中心的費用上限，但到目前為止，尚未有任一縣市完成計價報部核定。

另外，政府要求民眾一定要將小孩送托到有加入準公共化的保母與托嬰機構，地方政府也尚未公布任何相關名單。

保母托嬰托育

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